Yamaha TW-E5B: ufficiali con tecnologia Listening Care e 30 ore di autonomia

Il brand giapponese Yamaha ha annunciato un nuovo paio di auricolari senza fili di tipo in-ear, i TW-E5B, eredi del modello TW-E3B messo in campo la scorsa estate, prezzandoli per Aprile – nelle nuance i blu, grigio, marrone, e nero – a 159 euro.

Gli auricolari Yamaha TW-E5B, impermeabili contro sudore e schizzi di pioggia secondo il grado IPX5, puntano molto sulla vestibilità comoda e salda: all’altare di tale obiettivo offrono gommini siliconici di 4 misure, un corpo a botte con un bordo però vagamente a goccia, all’insegna di un design fatto per assicurare una calzata stabile e ben isolante dai rumori esterni (niente ANC, per intendersi). Sull’esterno, in alto, le due unità ospitano pulsanti di controllo, con quello di sinistra che ne adopera uno (via tocchi e pressioni) per gestire la modalità di ascolto ambientale (Ambient Sound), la musica (play-pausa) e le telefonate (stante la presenza di microfoni, beneficiati dalla tecnologia Qualcomm Clear Voice Capture, CvC, che tiene fuori i rumori intensificando l’intellegibilità della voce). Sull’auricolare di destra i pulsanti sono due e si occupano tra le altre cose del passaggio tra le tracce (avanti indietro) e della regolazione del volume.

Alla riproduzione del suono badano due driver dinamici da 7 mm, con diaframma in PEEK ad alta durezza e un foro sul retro che migliora l’uso dell’aria negli auricolari, bilanciando la contropressione dei driver, per ottenere una riproduzione dei bassi più ricca: altri vantaggi alla riproduzione del suono sono assicurati dalla tecnologia Yamaha True Sound che, incrementando chiarezza e dettagli della riproduzione, rende l’impressione di trovarsi dal vivo durante la registrazione, dalla rimozione di ostacoli interni con i driver perfettamente allineati alla “bocca d’uscita” del suono, e dalla tecnologia Listening Care: quest’ultima, frutto dell’esperienza maturata con la calibrazione automatica YPAO in auge sui suoi amplificatori, sfrutta l’equalizzazione per consentire la corretta percezione di tutte le frequenze anche ai volumi bassi, senza dover aumentare la pressione sonora ai danni dell’udito.

La connessione alla sorgente è affidata, negli auricolari Yamaha TW-E5B, al Bluetooth 5.2 (con codec AAC, SBC, aptX Adaptive e profili AVRCP, A2DP, HSP, HFP), reso ancor più stabile dalla tecnologia Qualcomm TrueWireless Mirroring, a cui può essere applicata la modalità gioco, per ridurre la latenza tra video e suono (es. quando si gioca). La presenza dell’app per Android/iOS Yamaha Headphone Control permette, invece, di effettuare gli aggiornamenti, personalizzare le impostazioni, etc.

Compatibili con gli assistenti vocali Siri e Assistant, gli auricolari Yamaha TW-E5B (dopo 1.5 ore di carica) vantano 8.5 ore di autonomia (potendone ottenere un’altra extra dopo 10 minuti di carica rapida), cui se aggiungono ulteriori 21.5 grazie alla custodia (caricabile in Type-C in 2.5 ore).