XIDU PhilBook Y13: in arrivo il nuovo ultrabook convertibile 2-in-1 con Windows 10

Il costruttore cinese XIDU, dal proprio quartier generale nello Shenzhen, ha annunciato il varo di un nuovo notebook convertibile 2-in1, lo XIDU PhilBook Y13, degno erede dell’altrettanto apprezzabile XIDU PhilBook, modello base del 2018, sempre animato da Windows 10.

Il nuovo XIDU PhilBook Y13, in predicato di arrivare in commercio entro il prossimo mese, è il classico convertibile 2-in-1 che, grazie alla cerniera rotante a 360°, al pari dei rivali Lenovo Yoga, può assumere la configurazione da tablet (grazie alla sensibilità al multi-tocco del display), per fruire con comodità di film e video, ma anche quella a stand, tenda, e notebook (con jack da 3.5 mm, slot per schedine microSD di tipo SDXC o SDHC, e due porte USB 3.0, di cui una Type-C sfruttabile anche per la ricarica da powerbank).

Il telaio metallico dello XIDU PhilBook Y13 (307.4 x 210.7 x 15.5 mm) è allestito nell’elegante colorazione Dark Gray (grigio scuro o canna di fucile) e presenta, sulla “pancia” sottostante, diversi fori – in assetto griglia – per la dissipazione del calore generato dal comparto logico.

Quest’ultimo prevede processori Intel di 8° generazione, della famiglia Kaby Lake R, abbinati ad una scheda grafica integrata, sempre Intel (la HD Graphics 610, con supporto al 4K a 60 Hz ed alla tecnologia Intel Clear Video HD): la RAM di accompagnamento, di tipo LPDDR4, ammonta ad 8 GB mentre, per lo storage, si è optato per il veloce SSD (hard disk a stato solido), predisposto nelle pezzature alternative da 128 e 256 GB. In ottica sicurezza, col fine di garantire un accesso sicuro compatibile con Windows Hello, è presente uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali.

A livello multimediale, anteposto ad una tastiera retroilluminata a dimensione normale, lo XIDU PhilBook Y3 si presenta con un display da 13.3 pollici, ovviamente sormontato da una webcam, con una risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel) estesa su un aspetto panoramico a 16:9, particolarmente indicato per l’intrattenimento: grazie all’ottimizzazione delle cornici (4.9 mm) attuata dal reparto di ricerca e sviluppo dell’azienda, è possibile apprezzarne le qualità visive sull’88% (screen-to-body) della superficie anteriore.