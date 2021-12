Xiaomi TV ES50 2022: ufficiale la smart TV 50” low cost con 4K e comandi vocali

Il brand cinese Xiaomi ha sempre avuto un listino di prodotti molto ampio, anche grazie ai tanti partner che porta a emergere tramite la piattaforma di crowdfunding proprietaria Youpin: di recente, però, le attenzioni del CEO e fondatore Lei Jun sembrano decisamente virare sull’immagine posto che, dopo l’esordio del display professionale con certificazione PANTONE degli scorsi giorni, è stata presentata anche una nuova smart TV nella serie ES.

Xiaomi TV ES50 2022, questo il nome del prodotto che esordirà in commercio il prossimo sabato 11 Dicembre in Cina, al prezzo accessibile di 2.399 yuan (pressappoco 335 euro), esibisce una struttura totalmente in metallo (compresi i piedini ad apice nel caso non la si appenda a parete) sottoposto a un processo di sabbiatura. Le cornici, particolarmente contenute, regalano il 96% di screen-to-body al display LCD 4K UHD (3840 × 2160 pixel) da 50 pollici, con 178° di angolo visuale e tecnologia local dimming che, suddividendo la retroilluminazione in varie zone di controllo, migliora il contrasto e il senso di profondità nelle scene, assicurando zone scure davvero nere.

Dotata di una profondità colore a 10-bit, e di un ampio (94%) supporto al color gamut hollywoodiano DCI-P3, la Xiaomi TV ES50 2022 eroga 1.07 miliardi di colori, superando di 64 volte la media delle TV tradizionali, all’insegna di una resa cromatica resa molto precisa (Delta E circa 2) da un algoritmo che riduce gli errori nella rappresentazione dei colori.

Ancora a migliorare la qualità visiva, concorrono il supporto ai metadati degli standard HR10 e Dolby Vision, come pure la capacità di eseguire l’algoritmo AI-SR che, ridotto il rumore nei contenuti analizzati scena per scena, ne eleva la definizione, anche se nativamente a bassa risoluzione: il merito di tale risultato spetta al processore quadcore MediaTek MT9638 e alla sua GPU Arm Mali-G52 MC1 (ideale nel decodificare i segnali 4K nei codec Real, H.265, MPEG1/2/4, H.264, etc), coadiuvati da 2 GB di RAM e da 32 GB di storage, sui quali è ospitato il sistema operativo androidiano MIUI TV 3.0 con interfaccia PatchWall.

Non proprio ideale per il gaming, avendo un refresh rate di 60 Hz, la Xiaomi TV ES50 2022 compensa con la tecnologia MEMC, che introducendo frame intermedi simulati, permette di attribuire un maggiore senso di fluidità alle immagini che scorrono sullo schermo, dotato per altro di una discreta luminosità (massimo 600 nits), ottenuta giostrando su 4.096 livelli di illuminazione. Lato audio, il pieno coinvolgimento sensoriale, ottenuto col supporto agli standard di codifica delle tracce in Dolby Digital Plus, DTS-HD, e Dolby Audio, è affidato a speaker stereofonici da 25W totali (12,5 W cadauno). L’innesto di microfoni a campo lungo, invece, permette di gestire anche i comandi vocali.

Completa delle connettività Chromecast, Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 5.0 LE (supportato anche nel telecomando, che quindi viene sempre ricevuto bene, a 10 metri di distanza), la Xiaomi TV ES50 2022 non manca di diverse porte, tra cui una RJ45 per l’Ethernet, una S-PDIF, due USB 2.0 e tre HDMI (una delle quali con canale audio di ritorno ARC).