Xiaomi TV EA Pro: ufficiale la serie di smart TV 4K HDR con audio DTS

Anche Xiaomi, come la meno nota rivale Coolpad, ha svegliato la settimana tecnologica appena iniziata con un annuncio, in questo caso relativo al mondo delle smart TV, ufficializzando l’avvio dei pre-ordini in Cina (con disponibilità effettiva dal 17 Giugno) della nuova serie di televisioni intelligenti Xiaomi TV EA Pro, posta a metà strada tra la Xiaomi TV EA 2022 (rispetto alla quale si migliora per processore, memoria flash, e velocità di compensazione del movimento) e la Xiaomi TV X.

Le nuove Xiaomi TV EA Pro hanno uno chassis realizzato con un processo di stampaggio unibody in metallo, che ha permesso di unire lo chassis al backcover, mantenendo un profilo sottile: le cornici, attorno allo schermo, ridotte ad appena 2 mm, permettono di godere di una visione a tutto schermo, col pannello da 55 pollici in grado di assicurare il 95.1% di screen-to-body, quello da 65 pollici esteso al 95.8% di schermo-corpo, e quello da 75 pollici portato al 96.1% di screen-to-body. La risoluzione è sempre 4K (3.840 x 2.160 pixel), con decodifica 4K HDR.

Secondo l’azienda, i pannelli usati dalla Xiaomi TV EA Pro assicurano 1 miliardo di colori primari, un’elevata precisione cromatica (Δ E≈3), una luminosità di 300/500 nits, la compensazione del movimento MEMC a 60 Hz e diverse ottimizzazioni per le immagini in tempo reale, ad esempio per i livelli di chiaro-scuro, colore e nitidezza. Sul piano dell’audio, agiscono due speaker da 10W, con supporto alle tracce in DTS.

Sul retro, le Xiaomi TV EA Pro offrono diverse porte, tra cui l’ingresso per l’alimentazione e l’RJ45 per la rete LAN (comunque presenti il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi dual band), a cui si accompagnano una la porta S/PDIF, l’ingresso AV, due USB e altrettante HDMI (una con ARC). In cabina di regia, le tre Xiaomi TV EA Pro pongono il processore MT9638 di Mediatek, coadiuvato da 2 GB per la RAM e da 16 GB per lo storage, sul quale è ospitata l’interfaccia MIUI TV 3.0, controllabile anche tramite i comandi vocali inoltrati hands free grazie ai microfoni a campo lungo.

In tema di prezzi, si parte da 1.999 yuan per il modello da 55 pollici, per passare ai 2.699 yuan richiesti per quello da 65”, arrivando ai 3.999 yuan necessari per la prevendita di quello da 75 pollici.