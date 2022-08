Xiaomi Smart TV 5A Pro: ufficiale la nuova tv intelligente a basso costo

Ascolta questo articolo

Dopo quanto visto lo scorso Aprile, il brand cinese Xiaomi ha lanciato una versione Pro, cioè più avanzata (in termini di “colori straordinari, prestazioni più fluide e audio più nitido“), della sua tv intelligente low cost “Xiaomi Smart TV 5A” (sfoggiata, ai tempi, in 32, 40 e 43 pollici di diagonale).

La nuova Xiaomi Smart TV 5A Pro, appena ufficializzata in India, ha un telaio metallico “premium“ privo di cornici, che avvolge un pannello (per ora solo) da 32 pollici, risoluto in HD Ready (1366 x 768 pixel), con 178° di angolo visuale, 85% di copertura del color gamut NTSC, migliorato nella resa, quanto a profondità, contrasto, e colore, dall’intervento del Vivid Picture Engine ad esso dedicato. Secondo il costruttore cinese, il nuovo apparecchio TV smart beneficia della tecnologia di autoabbassamento della latenza, ALLM, anche se, in sfavore dei players, “gioca” (male) il refresh rate che non va oltre i basilarissimi 60 Hz.

Lato audio, la Xiaomi Smart TV 5A Pro dichiara un output surround da 24W, con ulteriori benefici assicurati dall’implementazione del DTS:X e del DTS Visual:X, che spingono la resa sonora oltre le limitazioni tecniche dell’hardware: non manca, la copertura della codifica Dolby Audio con vantaggio, oltre che nel surround, anche nei dettagli resi, e nella gestione del volume (ad esempio evitando improvvisi sbalzi di volume nel passare da un film a una pubblicità, etc).

A gestire l’hardware, nella Xiaomi Smart TV 5A Pro è presente un processore con quattro core Cortex A55, coadiuvato da 1,5 GB di memoria RAM e da uno storage di 8 GB per l’archiviazione: su quest’ultima risiede, con annessa presenza del mirroring via Chromecast, il sistema operativo Android 11 TV, con la skin PatchWall in versione 4.0, che porta in dote i consigli, la ricerca universale dai vari streaming scaricabili dal Play Store, una modalità bambini, etc. Il controllo avviene sia mediante i comandi vocali ad Assistant, che grazie al telecomando, sul quale è possibile attingere a funzioni come Quick Wake, Quick Settings Buttons e Quick Mute.

Sul piano delle porte e delle connettività, la Xiaomi Smart TV 5A Pro annovera il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0, un paio di porte HDMI, altrettante USB, e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, utile a non disturbare in casa o i vicini durante la visione di un film o di un concerto a tarda sera. Al momento, non è nota la data di commercializzata della Xiaomi Smart TV 5A Pro, che prezzata a 16.999 rupie, sarà commerciallizzata nei negozi al dettaglio, su Mi.com, Flipkart e su Amazon.