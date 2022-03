Xiaomi presenta il nuovo e-reader Duokan Electronic Paper Book Pro II

Uno dei settori in cui Xiaomi si è cimentata (sin dal modello del 2019), anche se non con lo stesso clamore concesso al campo degli smartphone, è quello degli ebook reader, col colosso cinese che, nelle scorse ore, aggiornando un modello comunque recente dello scorso anno, ha annunciato il nuovo e-reader Xiaomi Duokan Electronic Paper Book Pro II.

L’e-reader Duokan Electronic Paper Book Pro II di Xiaomi ha uno chassis spesso circa 7 mm, con un peso di 250 grammi: le dimensioni sono ideali nel contenere uno schermo e-ink da 7.8 pollici ad alta risoluzione, pari infatti a 1.872 x 1.404 pixel, con 300 pixel per inch (PPI) e una migliorata sensazione di similitudine con la carta: nel dettaglio, il costruttore ha implementato un sistema contro lo sfarfallio statico mentre, per quanto riguarda la retroilluminazione ausiliaria anteriore, è possibile switchare tra i toni caldi e freddi dalla luce, secondo 24 diversi livelli, per trovare quello che fa al caso proprio, e adattarsi magari alle letture serali-notturne senza stancarsi.

Xiaomi Duokan Electronic Paper Book Pro II mette a disposizione il software di lettura Duokan, che ad esempio porta in dote la compatibilità verso diversi formati, come l’epub e quelli del pacchetto Office (Excel, Doc, PPT), senza dimenticare il txt ed il pdf (in questo caso, potendo riorganizzare i documenti), individua automaticamente le parole chiave, integra la ricerca vocale e permette di leggere le conversazioni di WeChat.

All’interno del suo enclosure, dal design praticamente immutato rispetto al passato, opera un processore quad-core (1.8GHz) con architettura a 64 bit, il Rockchip RK3566, con GPU Mali-G52 che, grazie all’avallo dei 2 GB d RAM e dei 32 GB di storage, ha migliorato del 109% la velocità di risposta del sistema che, lato energia, si affida a una batteria da 3.600 mAh che, a carica completata, a detta dell’azienda, può erogare financo 6 settimane di autonomia in stand-by.

Nell’importare i contenuti, la seconda generazione dell’e-reader Duokan Electronic Paper Book Pro di Xiaomi sfrutta il Bluetooth, la porta microUSB, e il Wi-Fi, necessario a interagire col cloud storage messo a disposizione da Duokan e da Baidu (una sorta di Google cinese con un equivalente locale di GDrive). Fissato per la vendita con un prezzo di listino consigliato pari a 1.299 yuan (186 euro), il nuovo ebook reader di Xiaomi sarà in vendita inizialmente nel mercato cinese, con una promo lancio fissata per oggi, al prezzo di 1199 yuan (171 euro).