Xiaomi presenta gli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper

All’inaugurazione della nuova e spaziosa (230 mq) Casa Xiaomi nel quartiere delle Cinque Vie, in piazza Pio XI 5, il noto brand cinese non ha solo esposto la serie di top gamma Xiaomi 13, ma anche presentato gli auricolari Xiaomi Buds 3 in Star Wars Edition Stormtrooper.

I nuovi auricolari in questione presentano una confezione a tema Guerre Stellari, con un soldato di fanteria Stormtrooper sul fondo della parte alta della confezione, ma anche sul manuale di istruzioni. La confezione comprende anche gommini siliconici di ricambio e, in un disegno che ricorda l’universo della saga, con stelle allungate, quando si viaggia in “iperspazio“. La custodia degli auricolari presenta serigrafato il casco degli stormtrooper mentre, sugli auricolari stessi, si trova il simbolo esagonale dell’Impero.

I suoni di sistema degli auricolari, tra cui quello di quando si associano a una fonte, sono tratti dal mondo di Guerre Stellari e quindi destano un certo effetto nostalgia negli amanti di questa serie di fantascienza a tinte fantasy. Di base, gli auricolari sono gli stessi della versione classica.

Troviamo quindi unità impermeabili secondo lo standard IP55: gli auricolari ospitano driver dinamici con distorsione armonica totale inferiore allo 0,07%: è presente anche la “calibrazione audio basata sulla curva Xiaomi HRTF“. Non manca la cancellazione attiva del rumore, sino a 40 decibel, secondo tre livelli, leggero, bilanciato e profondo, con annessa modalità trasparenza per ascoltare i suoni ambientali e non perdersi una conversazione o annunci importanti. La connessione, via Bluetooth 5.2 copre 10 metri e supporta l’associazione Google Fast Pair: in pratica aperta la custodia basta un tocco per ottenere l’associazione degli auricolari.

I nuovi Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper hanno batterie da 38mAh, che non impattano troppo sul loro peso, di 4,6 grammi e che garantiscono 7 ore di autonomia (senza ricorrere all’ANC): con la custodia, provvista di una batteria da 480mAh, si arriva ad ottenere 32 ore di autonomia totali, anche con ANC acceso. La ricarica, via cavo microUSB Type-C incluso in confezione, avviene in 83 minuti, ma è supportata anche quella secondo il protocollo wireless Qi.

Il prezzo degli auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper è di 109,99 euro per gli primi compratori, sino all’11 Marzo. Poi salirà a 129,99 euro, su Amazon, negli Xiaomi Store e su mi.com.