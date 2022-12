Xiaomi Mobile SSD: 1 TB di archiviazione con elevate velocità di scrittura-lettura

Ascolta questo articolo

Di recente Xiaomi ha lanciato il suo primo miniPC che, nello stile, ricorda non poco alcuni prodotti di Apple: nelle scorse ore il medesimo brand cinese si è cimentato nuovamente nell’espandere il suo portafoglio di prodotti, annunciando lo Xiaomi Mobile SSD 1TB, una memoria di archiviazione portable elegante, veloce, e capiente.

Lo Xiaomi Mobile SSD 1TB ha un telaio in metallo, precisamente in lega di alluminio, sottoposto a un processo di sabbiatura e anodizzazione che ha conferito il colore chiaro che lo contraddistingue e consentito un piacevole feel, sia estetico che al tatto. Le misure dell’enclousure, pari a 77,8 mm di lunghezza per 46,5 mm di larghezza, con un peso di 60 grammi, rendono il prodotto assai comodo da portare con sé, nello zaino ma anche in tasca.

Passando alle prestazioni, lo Xiaomi Mobile SSD 1TB, la cui capienza è chiaramente indicata nella denominazione, promette sino a 2000 MB/s come velocità di lettura e scrittura sequenziali: per dare un termine di riferimento concreto, un film da 30 GB in 4K può essere trasferito completamente in poco più di 1 minuto.

Lo Xiaomi Mobile SSD 1TB è compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui Linux Ubuntu, Android, macOS (dall’X 10.6) e Windows (dal 7 in poi): nella confezione di acquisto, il prodotto sarà accompagnato da due cavi di collegamento, tra cui uno USB Type-C / USB Type-C e uno USB Type-C / USB, in modo da mantenersi compatibile con un’ampia platea di interfacce (tra cui USB 2.0, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2, USB 3.2 Gen1) e poter funzionare con vari tipi di dispositivi, compreso il proprio smartphone Android.

Garantito per 3 anni (riparazione e sostituzione), accreditato della capacità di mantenere una temperatura di lavoro tra 0° e 40°C, lo Xiaomi Mobile SSD 1TB sarà venduto a 799 yuan (circa 108 euro) come prezzo di listino ma, partecipando al crowdfunding dal 14 Dicembre su Xiaomi Mall, lo si potrà comprare a 649 yuan (circa 87 euro).