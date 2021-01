Xiaomi Mi Notebook IC: ufficiale, questa volta con webcam integrata

Con un annuncio via Twitter del suo CEO, Manu Kumar Jain, Xiaomi India ha ufficializzato, per il mercato locale, il varo di una nuova variante del notebook Xiaomi Mi Notebook 14 che, rispetto al modello standard, ed alla sua variante Horizon Edition, introduce, tra le altre cose, una webcam integrata (laddove, nel precedente modello, era inclusa in confezione una webcam con cavo USB).

Decisamente più completo, lo Xiaomi Mi Notebook IC ha uno chassis (323 x 228 x 17,95 mm, per 1.5 kg) con finitura sabbiata, in metallo anodizzato, scelto per le sue peculiarità in ottica anti-abrasione ed anti-corrosione: il display panoramico (16:9) rimane un 14 pollici FullHD, luminoso (250 nits), con ottimi angoli di visuale (IPS a 178à), trattamento anti-riflesso, esteso sull’81.2% di screen-to-body grazie alle piccole cornici che, comunque, permettono di innestare nel frontalino in alto una webcam HD da 720p. Sul piano sonoro, in appoggio a videoconferenze di qualità, risultano attivi due speaker stereo, da 2W, abilitati al DTS.

Nonostante le dimensioni compatte, i lati presentano diverse interfacce I/O, tra cui un jack combo da 3.5 mm, una HDMI 1.4b, una USB 2.0, una USB Type-C, e un paio di USB 3.1 Type-A: le connettività senza fili sono rappresentate dal Bluetooth 5.10 e dal Wi-Fi ac dual band con antenne 2×2 MIMO per maggior stabilità anche in un contesto ricco d’interferenze.

Coadiuvato elaborativamente dal know how di Intel, nel Mi Notebook IC opera il processore quadcore a 8 tread (da 1.6 a 4.2 GHz) Intel Core i5-10210U: le memorie, intese come RAM (DDR4 da 2.666 MH) e storage SSD (con interfaccia SATA), si combinano con le GPU a disposizione, consentendo la scelta tra tre allestimenti, con quello principale che prevede 8 GB di RAM e 256 GB di storage, oltre alla GPU integrata Intel UHD 620 (43.999 rupie, o 396 euro), quello intermedio che prevede 8 +512 GB e sempre la GPU integrata (46.999 rupie, o 530 euro) e quello premium (49.999 rupie, o 564 ero) con 8+512 GB e la GPU dedicata GPU NVIDIA MX250 (provvista di 2 GB di memoria dedicata).

Animato da Windows 10 Home con 1 mese di Office 365 in prova gratuita, Xiaomi Mi Notebook IC è dotato di una batteria da 46 Wh che, soggetta a carica rapida via alimentatore da 65W (50% recuperato in 35 minuti), eroga un’autonomia pari a 10 ore.