Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019: già trapelata la variante top al China Joy 2019

Tra il 2 e il 5 Agosto si terrà, presso l’Expo Convention Center di Shangai, la China Digital Entertainment Expo & Conference, detta anche China Joy 2019, ovvero la più importante fiera asiatica per il gaming e l’intrattenimento digitale, nel corso della quale diversi colossi hi-tech si accingono ad annunciare le loro novità per il settore. Tra queste vi sarà anche Xiaomi, il cui inedito gaming notebook Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 sembrerebbe, però, essere stato già svelato.

Erede del modello del Marzo 2018, frenato però nel successo da una mancata distribuzione ufficiale in Occidente e, soprattutto da un refresh rate a 60 Hz, lo Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019, secondo il nome che sarebbe stato condiviso su Weibo dalla divisione notebook del colosso cinese, dovrebbe palesarsi ufficialmente in 3 configurazioni di livello differente, aventi per comuni denominatori, all’interno di un design discreto che ricalca quello delle edizioni 2018, un display con refresh rate a 144 Hz con ampia copertura dello spazio colore NTSC (72%), supportato da schede grafiche dedicate Nvidia RTX/GTX con architettura Turing, e processori Intel della generazione più attuale.

La variante base supporterà il display da 144 Hz con una GPU dedicata Nvidia GTX 1660 Ti, abbinata ad un processore Intel Core i5, appartenente alla 9° generazione: la RAM, con frequenza operativa a 2.660 MHz, dovrebbe essere di 8 GB, mentre lo storage, a stato solido, potrebbe ammontare a ben 512 GB.

Salendo di un gradino, sarà disponibile lo Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 di livello intermedio. Qui, vengono conservati il display responsivo in ottica gaming, grazie ai suoi 144 Hz di refresh rate, ed il supporto lato hardware assicurato dalla scheda grafica Nvidia GTX 1660 Ti. La RAM sale, come ammontare quantitativo, raddoppiando a 16 GB, mentre lo storage SSD, già corposo con i suoi 512 GB, rimane invariato rispetto al modello più piccolo. A beneficiarne è il processore, sempre di 9° generazione, ma Intel Core di livello i7 (i7-9750H).

Al momento, durante le prime battute del China Joy 2019, negli stand Xiaomi è stata già avvistata da Gizmochina la variante top del nuovo Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 (ipotizzata sui 9.000 yuan circa, intorno ai 1.167 euro).

Quest’ultima ha un’elegante livrea d’acciaio inossidabile spessa appena 20.9 mm, attorniata da due porte multimediali (HDMI e jack da 3.5 mm), oltre che da varie USB 3.0 e da un lettore per le schedine di memoria.

Provvista di due speaker stereo ottimizzati Dolby Atmos da 3 W di potenza ciascuno, la versione premium del Mi Gaming Laptop 2019 sembra uguale rispetto all’atteso modello intermedio, eccezion fatta per la GPU dedicata in appoggio al monitor da 15.6 pollici, sempre Nvidia, ma della famiglia RTX, in veste della più performante 2060.