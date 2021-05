Xiaomi FlipBuds: ufficiali gli auricolari premium con cancellazione attiva del rumore

Da qualche tempo era noto che Xiaomi intendesse presentare un paio di auricolari tws premium che, secondo la rivista cinese Qicha, avrebbero dovuto chiamarsi, secondo i trademark registrati, “FlipBuds” o “FlipBuds Pro”: i primi, nelle scorse ore, sono stati effettivamente presentati dall’importante brand asiatico che, per l’occasione, si è cimentato in un dettagliato evento.

Secondo quando spiegato, gli auricolari senza fili Xiaomi FlipBuds sono il frutto di 20 cicli correzioni indirizzate al comfort e di 5.000 test, oltre che del recepimento dei feedback degli utenti: esteticamene, si presentano con un design leggermente incurvato e angolato, per una miglior calzata nel padiglione auricolare, senza che sia necessario esercitare alcuna pressione sugli stessi, che poi rimangono allineati alle guance dal classico stelo in stile AirPods Pro. La superficie esterna, lucida grazie a un processo di placcatura elettrolitica (nano NCVM), palesa un feel premium ed ospita una superficie tattile atta a recepire i comandi a suon di tocchi e pressioni.

Nello specifico, con un singolo tocco a destra o sinistra, si accettano le chiamate e si avvia-stoppa la musica: con un doppio tocco si rifiutano le telefonate e si passa alla canzone successiva, mentre una lunga pressione attiva o disattiva la cancellazione attiva del rumore (sino a 40 dB), ANC, assicurata da tre microfoni (di cui due, feedforward e feedback, per neutralizzare i rumori esterni, e uno focalizzato sul recepire e isolare la voce), in base al contesto in cui si trova (3 preset: viaggio, ufficio, uso quotidiano) e ovviamente provvista di modalità trasparenza, per lasciar passare alcuni suoni esterni a scopo sicurezza.

Le unità di emissione degli auricolari Xiaomi FlipBuds ospitano driver dinamci da 11 mm, con 16 oHm di impedenza, addestrati (HRTF) negli Xiaomi Audio Lab in modo che l’orecchio umano percepisca il suono nella realtà come in uno studio di registrazione: assieme al menzionato elemento, è presente anche il chip audio Qualcomm QCC5151 che consente il supporto ai codec SBC, AAC, aptX Adaptive, e l’implementazione del Bluetooth 5.2 con una modalità a bassa latenza per il gaming: la società assicura (via Dual Device Intelligent Connection) che gli auricolari tws FlipBuds siano in grado di connettersi in contemporanea con il computer e uno smartphone e che, per condividere lo stesso ascolto con qualcuno, se ne possano associare due paia alla medesima sorgente.

Grazie alle microbatterie integrate, caricabili rapidamente (in 5 minuti due ore d’uso, da 0 a 100 in 35 minuti), i FlipBuds assicurano 7 ore di autonomia con l’ANC spenta (diversamente, 5), con un totale di 28 ore (vs 22) grazie alla custodia a ciottolo, con un LED di ricarica davanti, il logo dietro, caricabile via microUSB Type-C o in wireless Qi. Al momento, in attesa di dettagli sull’arrivo ufficiale di tali auricolari anche in Occidente, l’esordio dei nuovi Xiaomi FlipBuds è previsto, dal 21 Maggio, nel mercato cinese, al prezzo di 799 yuan, pari a circa 102 euro.