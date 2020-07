Xiaomi annuncia un nuovo proiettore smart Mijia ed un maxi display curvo da gaming

Sempre in vena di annunci, dato lo sterminato portafoglio prodotti assicuratole dai suoi tanti partner, Xiaomi non si è smentita e, oltre al nuovo Mi Curved Gaming Monitor, ha annunciato anche un inedito proiettore smart, grazie alla collaborazione di una conoscenza di vecchia data, il marchio Mijia.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro, questo il nome del proiettore, conserva il design minimale della grande X, declinandolo secondo gli stilemi della passata variante Youth: la proiezione delle luminose (1.300 ANSI Lumen) immagini avviene mediante il LED Luminus da 4 canali grazie al quale viene assicurata un’alta risoluzione (oltre il 100% nella gamma cromatica Rec709) ed il supporto all’HDR10+ su immagini FullHD con diagonale da 60 a 200 pollici secondo il rapporto di proiezione settato a 1.1:1.

Munito di due speaker da 10W, il Mijia Projector 2 Pro di Xiaomi mette a fuoco o ricorrendo alla fotocamera o via ToF (time of fly, rilevamento della profondità) ma, appena acceso o spostato, rimette a fuoco in autonomia e in modo istantaneo, grazie alla feature Smart Focus.

Il nuovo processore Amlogic T972, realizzato a 12 nanometri, preferito per la capacità di assicurare un boost prestazionale del 63% rispetto al passato e una riduzione della spesa energetica del 55%, supporta senza problemi o buffering la decodifica di flussi video in 4 e 8K, ben affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage.

Equipaggiato con il supporto agli standard connettivi Miracast, AirPlay e DLNA, nel Mijia Projector 2 Pro, lato software, è presente l’interfaccia smart PatchWall per il suggerimento dei contenuti, con la possibilità di gestirne diverse funzioni tramite i comandi vocali impartiti all’assistente virtuale XiaoAI.

In vista delle spedizioni, fissate per il 29 Luglio, il nuovo Xiaomi Mijia Projector 2 Pro, prezzato a circa 574 euro (4.599 yuan), può essere pre-ordinato da oggi, corrispondendo una caparra di pressappoco 12 euro (100 yuan).

Reduce dal varo dei nuovi Mi Notebook, Xiaomi è tornata ad occuparsi anche di hardware informatico, col display Mi Curved Gaming Monitor 34″: nel caso specifico, si tratta di un luminoso (300 nits) pannello visuale curvo (1500R) da 34 pollici con LED allineati verticalmente (VA), e risoluzione 2K estesa (WQHD, ovvero da 3.440 x 1.440 pixel) secondo l’aspetto panoramico a 21:9. La presenza di un alto contrasto (3000:1) e di un’ottima resa cromatica (121% sulla scala sRGB) stuzzica i creators, mentre per i gamers scendono in campo specifiche quali il FreeSync Premium di AMD, ed il refresh rate a 144 Hz (ma non tanto il tempo di risposta, pari a 4 ms).

Dotato di un supporto per la scrivania, il Mi Curved Gaming Monitor 34” può essere ancorato alla parete, celando sul retro l’ingresso CA per l’alimentazione, una porta audio, un paio di Display Port e altrettante HDMI 2.0. L’arrivo in commercio, anche nel Bel Paese, è previsto per i principi di Settembre, quando, su Amazon, Mi.com e nei Mi Store, sarà possibile acquistarlo al prezzo di 449.99 euro.