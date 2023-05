Xiaomi annuncia novità per domotica, mobilità e il tablet Xiaomi Pad 6

Xiaomi, nell’interno di offrire la miglior tecnologia possibile abbinata a un’esperienza d’uso coinvolgente, ha annunciato in data odierna diversi nuovi prodotti, tra cui il tablet 2-in-1 Xiaomi Pad 6, ideale per il tempo libero e il lavoro, il set di prodotti per la domotica Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10, il friggitore ad aria Xiaomi Air Fryer Pro 4L per un’alimentazione sana, e gli Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite.

Erede del modello 5, il tablet Xiaomi Pad 6 (per il quale manca ancora il prezzo) ha uno chassis unibody che misura 253,95×165,18×6,51 mm e pesa 490 grammi, redatto nei colori Champagne, Gravity Grey, Mist Blue. Frontalmente, dietro un vetro Gorilla Glass 3 abbiamo uno schermo LCD LTPS da 11pollici con risoluzione WQHD+ secondo un aspetto panoramico in 16:10, con refresh rate sino a 144Hz, una densità di pixel per pollice di 309 PPI, la certificazione Dolby Vision, il supporto all’HDR10, e ottima visibilità (550 nits di luminosità e un contrasto a 1.400:1). Con tale schermo si può interagire mediante gli accessori opzionali Xiaomi Pad 6 Keyboard e Xiaomi Smart Pen.

La fotocamera anteriore è da 8 megapixel mentre dietro troviamo una fotocamera mono da 13 megapixel (f/2,2, PDAF). La sezione audio si completa con 4 speaker ottimizzati per il Dolby Atmos. La sezione elaborativa prevede il chipset Qualcomm Snapdragon 870 in grado di supportare la RAM LPDDR5, da 6 od 8 GB e lo storage UFS 3.1, da 128 o 256 GB. Le connettività prevedono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, micro USB Type-C 3.2 Gen 1 con trasferimento dati sino a 5Gbps e uscita video 4K a 60fps. La batteria, da 8.840mAh, ottiene la carica rapida a 33W: completa il quadro tecnico l’adozione, quale sistema operativo, dell’interfaccia MIUI Pad 14.

Passando ai robot aspirapolvere, il modello (599,99 euro) Vacuum X10 (353x350x98,8 mm) permette di operare alla massima potenza aspirante per 180 minuti (e ore) grazie alla batteria da 5.200 mAh. Ha serbatoi da 400ml per la polvere (con 2,5l come capacità di raccolta) e da 200ml per l’acqua: risulta compatibile con Alexa e Assistant. I modelli E10 (239,99 euro) ed E12 (239,99 euro) passano agevolmente sotto mobili, divani e letti, grazie al loro design sottile. Diverso il caso dei modelli e S10+ (449,99 euro), S10 (359,99 euro) ed S12 (359,99 euro), che hanno la torretta per la tecnologia DSL che, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma dell’ambiente da pulire, permettono di “progettare” dei percorsi efficienti di pulizia.

Xiaomi Air Fryer Pro 4L (159,99 euro) ha un design minimale in bianco (251x335x304 mm per 3,9 kg). Può essere controllato mediante il display OLED, con i comandi vocali ad Assistant (integrato) e mediante app Xiaomi Home (per selezionare una delle oltre 100 ricette o 11 modalità previste). Nel suo volume, di 4 litri, viene erogata una potenza di 1.600W ed è possibile controllare in tempo reale la doratura mediante una finestra anteriore trasparente.

La serie di scooter smart di Xiaomi, già comprensiva in Europa dei modelli Pro e Ultra, ora va a completarsi con i modelli Elecric Scooter 4 (14,9 kg) e 4 Lite (15,8 kg), con motori da 600 e 300W, prezzati rispettivamente a 549,99 euro e 449,99 euro. Il primo modello, con carico massimo da 110 kg, arriva a una velocità di 20km/h, superando pendenze del 16% e grazie alla batteria da 7.650mAh percorre un massimo di 35 km: dal suo display LED si controllano livello batteria, velocità e modalità. Non manca il supporto verso il Bluetooth 4.1 LE e superiore. Il modello Lite, che ha una batteria più piccola, da 5.200 mAh, raggiunge un’autonomia di 20 km.