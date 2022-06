Xiaomi annuncia due nuovo display Redmi di fascia alta

Ascolta questo articolo

Il brand cinese Redmi, reduce dal lancio nelle scorse settimane del RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition, ha annunciato in Cina due monitor di fascia alta, rappresentati dal Redmi Display Pro da 23,8 pollici e dal Redmi Display da 27 pollici in versione 4K.

Il Redmi Display Pro da 23,8 pollici adotta un pannello LCD IPS (178° come angoli di visuale) FullHD (quindi da 1920×1080 pixel), con profondità colore a 8 bit, 100% di copertura sul color gamut sRGB, 16.7 milioni di colori esprimibili, un’enorme precisione nella resa delle tonalità (DeltaE <2), 300 nits di picco come luminosità, 75 Hz di refresh rate. Il monitor supporta l’HDR, e tutela la vista sia con un sistema intelligente di attenuazione CC globale, che mediante un accorgimento volto a evitare le frequenze della luce blu nel range 415 nm-455 nm, particolarmente dannose per gli occhi.

Poggiato su una staffa con regolazione multi-angolo che permette di regolare il monitor in altezza, di metterlo in verticale, di ruotarlo o inclinarlo, ma poggiabile anche a parete grazie all’attacco VESA 75×75, il monitor in questione non si fa mancare svariate porte, tra cui una HDMI 2.1, una USB Type-B 3.0, una VGA, un jack da 3.5 mm per le cuffie e due USB Type-A 3.0.

Il monitor Redmi versione 4K da 27 pollici impiega, tra cornici sottili su tre lati, con 178° di angolo visuale, un pannello IPS risoluto a 3840×2160 da 27 pollici, con 350 nits di picco come luminosità, certificazione DisplayHDR 400, profondità colore a 8-bit upscalata a 10-bit via FRC, 95% di copertura sulla gamma DCI-P3 e 100% su quella sRGB, precisione come da DeltaE <2, e 60 Hz per la frequenza di aggiornamento. Provvisto di una doppia certificazione per la bassa luce blu, con tanto di attenuazione CC globale, tale display ha due HDMI 2.1, una DisplayPort P 1.4, una coppia di USB Type-A, e la classica interfaccia per l’audio. Anche in questo caso è supportato l’attacco a parete VESA ed è implementata una staffa per la regolazione multi-angolo.

Attualmente, i due nuovi monitor di Redmi sono in prevendita in Cina, sullo store ufficiale della casa madre, lo Xiaomi Mall, secondo i rispettivi prezzi di 799 e 1.999 yuan (ovvero di circa 112 e 280 euro).