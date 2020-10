XiaoAI Art Speaker Battery Edition: finalmente "libero", grazie alla versione con batteria

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non male: per 50 euro circa, si ottiene un audio surround, garantito da uno speaker che, via assistente vocale, permette anche di gestire la domotica casalinga, oltre che di effettuare le telefonate in vivavoce. La possibilità di affiancarlo a un altro modello identico offre il suono stereo, mentre - da solo - consente di apprezzare il codec LHDC: supportasse anche l'uso in multi-room, e implementasse sin da ora Assistant, sarebbe il non plus ultra.