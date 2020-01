Xellence e Grand Piano X1: ufficiali gli auricolari Bluetooth e lo smart speaker del DJ Kygo

Ormai 10 giorni sono trascorsi dal CES 2020 di Las Vegas, e molti prodotti annunciati in sede di fiera cominciano a disporre delle prime date ufficiali in tema di esordio sul mercato. È il caso delle cuffie wireless Kygo Xellence, e dello smart speaker Kygo Grand Piano X1 che, realizzati dalla norvegese Kygo Life AS, sono destinati ad arrivare in commercio nel corso della primavera.

Le cuffie Xellence, compatte, ideate con un colore nero o bianco stigmatizzato da una X la cui luminosità può essere spenta, si avvalgono – lato hardware – della connettività Bluetooth 5.0 (con codec aptX e AAC) mentre, in tema di funzionalità, ricorrendo all’app multi-piattaforma (iOS/Android) Kygo Sound, beneficiano della tecnologia Mimi Defined che, eseguito un test sonoro dell’udito, redige per l’utente un profilo audio customizzato (Hearing ID), applicato in tempo reale.

Grazie ai sensori di prossimità, la gestione energetica delle cuffie Kygo – arricchita di un sistema di pausa automatica – garantisce 10 ore di autonomia, che calano ad 8, attivando la cancellazione attiva Digital Hybrid del rumore, qui presente assieme ad una modalità di ascolto ambientale. A tale range operativo, la custodia, abbinata anche nel look, aggiunge – a suon di ricariche – altre 20 ore di energia, con la facoltà di disporre di un extra di 2 ore dopo soli 15 minuti di rabbocco energetico.

Assieme al prodotto in questione, Kygo Life AS, che ha curato anche l’altoparlante presente nello smartwatch nordico Skagen Falster 3, si accinge a immettere sul mercato, sia tramite sito ufficiale che mediante negozi (financo negli store degli aeroporti), un dispositivo che porterà la sonorità di Kygo, alias Kyrre Gørvell-Dahll, anche a casa, grazie allo smart speaker Grand Piano X1.

Quest’ultimo, concepito nelle nuance nero, bianco, o grigio stellare, ha una forma tubolare con una base più ampia, contrassegnata da una X, ed un cono tagliato, onde ospitare un pad per i controlli touch (in ogni caso, è previsto il supporto al concierge virtuale Google Assistant): all’interno del telaio, realizzato con un alluminio di qualità premium, è presente l’impianto per un output sonoro a 360°, il modem per il Bluetooth 5.0, e l’add-on per la compatibilità con Apple AirPlay 2 e Google Chromecast (in ottica mirroring dei contenuti).