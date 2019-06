Withings Timeless Chic: ufficiale il nuovo orologio ibrido in acciaio e con feature smart sportive

Withings, il gruppo francese specializzato in tecnologia connessa per il benessere e la tranquillità degli utenti (es. nel caso dei baby monitor), dopo il biennio passato sotto l’egida di Nokia (2016-2018), ricominciato a essere un’azienda indipendente, è tornata al primo amore, quello degli orologi ibridi e, proprio in questa categoria, ha annunciato un nuovo modello, il minimale Withings Timeless Chic.

Il nuovo Withings Timeless Chic ricorda da vicino i modelli della serie Move, rispetto ai quali, però, sostituisce la plastica colorata del telaio con un acciaio inossidabile resistente sino a immersioni di 50 metri: il frontale è formato da un vetro minerale curvo, sotto al quale il quadrante appare realizzato in acciaio con effetto satinato, sul quale campeggiano gli indici cromati per le ore.

Le lancette sono tre, di cui due per indicare l’ora, ed una terza – all’interno di un subquadrante circolare – per rendere l’utente edotto sul progresso della sua attività quotidiana, secondo uno scorrimento che va da 0 a 100: la forma, da orologio tradizionale, è quasi identica ai modelli della serie Steel (non HR), rispetto alla quale, però, è presente la rotellina laterale.

Sotto un design così concepito, e realizzato con materiali pregiati (il cinturino, infatti, oltre al silicone prevede l’opzione in pelle, mentre la fibbia di fissaggio al polso è redatta nel ben solido metallo), il Withings Timeless Chic cela poche ma essenziali funzionalità smart, deputate al monitoraggio del sonno, con annessa funzione di risveglio intelligente (smart wake-up), e a quello – grazie al GPS dello smartphone – di alcune attività sportive, tra cui l’intuibile nuoto, il ciclismo, la corsa, e la camminata.

In quest’ultimo caso, i dati vengono inviati, via Bluetooth, allo smartphone, Android/iOS, ove vengono elaborati e conservati nell’app proprietaria Health Mate, benché tale orologio – provvisto di compatibilità con Alexa – supporti anche fitness app di terze parti (tra cui MyFitnessPal, e Google Fit).

Con un diametro di 38 mm, animato per 18 mesi da una batteria a bottone (CR2430) di facile sostituzione, l’orologio ibrido Withings Timeless Chic può già essere acquistato innanzitutto sul sito del produttore, ad un prezzo che cambia secondo l’allestimento scelto, partendo dai 99.95 euro richiesti per i modelli White & Silver e Black & Silver, per finire con i 149.95 euro necessari per mettere al polso la versione Blue e Rose Gold. Su Amazon Italia, inoltre, risultano disponibili alcune versioni, da 99.95 euro, come quella nera o bianca col cinturino siliconico, e quella blu col cinturino in pelle.