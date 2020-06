WI-SP510: da Sony la neckband iper autonoma per sportivi e telefonate

Messi in campo degli auricolari sportivi con cancellazione attiva del rumore, la nipponica Sony ha portato anche in India la neckband Sony WI-SP510 (presente da Aprile anche in Italia, ad esempio su Amazon o Unieuro, con uno street price sui 79 euro), rendendola accessibile (localmente a circa 58 euro, ovvero a 4.990 rupie) mediante diversi e-commerce, negozi al dettaglio, e sito web ShopatSC.com.

La neckband WI-SP510, allestita da Sony in bianco o nero, ha un archetto flessibile imbottito che, grazie a un design 3D, aderisce bene al collo: le sezioni terminali comprendono, da una parte il telecomandino con appositi pulsanti per il volume, per gestire le chiamate e la musica, attivare la connettività Bluetooth 5.0, o chiamare in aiuto Assistant/Siri (cui chiedere la musica, di farsi ricordare gli appuntamenti, di fissare degli impegni, o di farsi leggere delle notizie), e dall’altra il microfono per le telefonate in vivavoce.

Mediante dei cavi si arriva alle unità di emissione, in formato in-ear, per l’isolamento passivo dai rumori ambientali, al cui interno si trovano driver da 12 mm, ideali per la voce e le frequenze medie, supportate in quelle basse (un po’ penalizzate sotto i 60 Hz) dalla feature “Extra Bass”: grazie alle superfici esterne magnetiche, è possibile tenere gli auricolari agganciati l’un l’altro quando non in uso, per evitare grovigli.

Impermeabile, in quanto certificata IPX5, la neckband Sony WI-SP510 risulta immune al sudore, ed agli schizzi d’acqua e, quindi, può anche esser lavata ad allenamento concluso: la batteria interna assicura, a carica completa, 15 ore (in pratica 5 giorni d’uso allenandosi per 1 ora e mezza ogni dì), anche grazie al risparmio energetico intelligente, che mette la neckband in stand-by quando non viene adoperata.

In caso di bisogno, secondo quanto rendiconta la scheda tecnica, è presente una funzione di ricarica rapida, in virtù della quale, con appena 10 minuti di connessione al cavo, si ottiene un’ora extra di ascolto musicale o di telefonate.