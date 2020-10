Wena 3: Sony porta alla 3a generazione i cinturini smart

A un anno e mezzo dalla nascita delle varianti Pro e Active, ed a tre anni dall’esordio ufficiale del prodotto, la nipponica Sony ha ufficializzato la terza generazione degli ambiti cinturini Wena, che portano in dote diverse funzionalità smart anche agli orologi tradizionali, analogici o digitali, in modo che si possa conservare il proprio segnatempo preferito pur desiderando uno smartwatch.

I Sony Wena 3 sono disponibili in tre modelli differenti, tra cui quello in silicone, quello in pelle e, ancor più prestigioso, quello in acciaio inossidabile nickel free: all’interno del corpo, più comodo (grazie alla progettazione di una batteria e di un display curvi), impermeabile sino a 5 atmosfere, con vetro grafite per il display in modo da renderlo resistente a cadute da 90 cm, sono presenti due sensori ottici (a contatto col polso) per la registrazione della frequenza cardiaca, ed il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del consumo massimo di ossigeno.

Grazie alla concomitante presenza di un accelerometro, i Sony Wena 3 registrano anche la qualità del sonno, contribuendo a valutare il livello di stress: sul display LCD, posto in corrispondenza con la fibia, vengono visualizzate, su più righe, le notifiche, i valori cardiaci, ed è possibile gestire le sveglie. Facendo ricorso all’app Mamorio, i Sony Wena 3 guadagnano anche la funzione di ricerca anti smarrimento, e le notifiche di errato posizionamento mentre, in quanto dotate di NFC, supportano i pagamenti contactless (però su circuiti di pagamento giapponesi).

Dulcis in fundo, i nuovi cinturini Sony Wena 3, in ragione di un microfono, supportano anche i comandi vocali per Alexa (ma non per Assistant): la ricarica completa della batteria, via connettore proprietario, assicura una settimana d’autonomia, con 24 ore aggiuntive per i pagamenti.

Al momento, i cinturini smart Sony Wena 3 risultano commerciati solo nella patria del Sol Levante, partendo da 24.000 yen (pressappoco 194 euro) per la versione siliconica: optando per i modelli in pelle, si sale a 30.000 yen (intorno ai 243 euro) e a 32.000 yen (circa 259 euro), per le varianti rispettivamente denominate Leather Brown e Leather Premium Black. Anche la versione metallica ha due varianti: quella Silver costa 33.000 yen (sui 267 euro) laddove ne vengono richiesti 35.000 (circa 283 euro) per quella Premium Black (con colorazione nera applicata via placcatura ionica).