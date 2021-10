Watch W6: ufficiale il nuovo sportwatch di LeTV

Dopo un’assenza durata ben 4 anni dovuta a problemi economici (sostanzialmente, una crescita azzardata oltre le proprie possibilità), il brand cinese LeTV (alias LeEco), è tornata in campo sul finire dello scorso Settembre e, a distanza di meno di un mese, dimostrando che non si è trattato di un fuoco di paglia, ha già annunciato – in patria – un nuovo prodotto, in forma di wearable Watch W6.

Il nuovo orologio smart LeTV Watch W6 ha un corpo rotondeggiante in metallo lavorato CNC, e cinturini in morbido silicone traspirante: gli abbinamenti cromatici tra cui è possibile sceglierlo sono due, col primo che prevede lo chassis Silver, e un cinturino in Vibrant Orange, e il secondo modello che, invece, è tutto (chassis e cinturino) in abito da sera, cioè in Star Black. Indossato al polso, pone a contatto con la pelle i sensori ottici per misurare la frequenza cardiaca, il SpO2, cioè la saturazione dell’ossigeno nel sangue (un cui basso valore può indicare anche problemi cardiaci, o essere uno dei sintomi del Covid).

Ovviamente, tra le funzioni salutistiche dell’orologio LeTV Watch W6 è contemplato anche il monitoraggio del sonno e quello di 7 attività sportive differenti (corsa, arrampicata, ping-pong, camminata, pallacanestro, ciclismo, salto con la corda): più sul piano smart, è da notare quanto l’assenza del modulo 4G non infici la facoltà del wearable di gestire da polso, via microfono e speaker, le chiamate, una volta connesso in Bluetooth allo smartphone, da cui tra le altre cose riceve le notifiche, e di cui può controllare la musica e la fotocamera.

Centro di controllo del LeTV Watch W6, ove visualizzare i dati, come pure l’ora e i quadranti, entro una lunetta sagomata con le aste segnatempo e con range di minuti (di 5 in 5), è un magnifico retina display AMOLED da 1.39 pollici che, secondo l’e-commerce brasiliano Shopee, risulterebbe risoluto a 454 x 454 pixel. In fatto di autonomia: il nuovo indossabile di LeTV si fregia di una batteria da 300 mAh, che gli assicura un’operatività di 2-3 giorni con un uso normale, che salgono a 7 giorni con un utilizzo minimo.

L’acquisto, come accennato, è possibile per ora solo in Cina sullo store ufficiale LeMall, ove LeTV Watch W6 risulta in promo lancio a 499 yuan, circa 67 euro, col prezzo pieno che, alla fine, salirà stabilmente a 599 yuan, pressappoco 81 euro.