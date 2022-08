VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition: ufficiale il gaming laptop di Corsair

Ascolta questo articolo

Specializzata in componenti ad alte prestazioni, da qualche tempo la californiana Corsair si è dedicata anche a realizzare computer completi e financo notebook: in quest’ultima categoria, il brand di Freemont ha appena annunciato il gaming laptop premium VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition.

Il massiccio (356 x 286.7 x 19.9 mm per 2.4 kg) portatile VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition si basa lato software su Windows 11 Home e, quanto ad hardware, oltre che sulle proprie RAM “VENGEANCE” DDR5 SO-DIMM e sullo storage SSD m.2 NVMe (con interfaccia PCIe 4.0), sul chipmaker AMD, da cui ha tratto i processori Ryzen 7 6800HS (da 4.4 GHz max, 8 core/16 threads) e Ryzen 9 6900HS (da 4.8 GHz max, 8 core/16 threads).

La scheda grafica, integrata, è la Radeon RX 6800M (in grado di prestare interamente la sua memoria VRAM al processore, grazie alla tecnologia AMD Smart Access, sprintando alcuni giochi del 10/15%) che, mediante la tecnologia AMD FreeSync Premium, sincronizza i propri frame rate con la frequenza d’aggiornamento, da 240 Hz, del display del notebook, un pannello LCD IPS da 16 pollici, risoluto a 2560 x 1600 pixel secondo un aspect ratio in 16:10.

Particolarmente attento alle videochiamate, spesso essenziali in alcuni giochi multiplayer, il notebook VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition allo scopo mette a disposizione una webcam da 1080p30 accompagnata da 4 microfoni direzionali cui è demandato anche il compito di attendere alla riduzione del rumore ambientale, sì da assicurare conversazioni nitide e comprensibili anche in ambienti caotici. Non mancano, nell’aiutare a gestire facilmente lo streaming, 10 scorciatoie S-Key, contenute nella touchbar “Macro Bar”, gestibili mediante il software Stream Deck della specialista “del settore audiovisivo per i content creator e i telelavoratori” Elgato.

Col proposito di interagire con i giochi, invece, sul notebook VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition è montata una tastiera, con tasti a profilo basso e membrana a mezz’altezza, controllati dagli switch meccanici CHERRY MX: in tema di porte, lungo il perimetro, si trovano due USB 3.2 (una Type-A di 1a gen, una Type-C di 2a gen), il combo jack audio, un lettore di schede veloci SDXC 7.0, e due USB 4.0 (Thunderbolt 3.1) mentre, in territorio di connettività, risultano coperti il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E con uso simultaneo delle due bande.

Attualmente, il VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition, comprensivo di una corposa batteria da 99 Wh (6.410 mAh), può essere comprato col Ryzen 7, 16 GB di RAM e 1 TB di storage al prezzo di 3.299,99 euro, che salgono a 3.699,99 optando per la versione col Ryzen 9, 32 GB di RAM e 2 TB di SSD.