Vivomove Trend: da Garmin l’orologio ibrido di classe per salute e fitness

Normalmente, Garmin si occupa di smartwatch propriamente detti anche se non manca di una linea di orologi ibridi, un po’ come fa anche la francese Withings, con un cuore smart celato dietro un aspetto analogico elegante. Proprio in questa gamma, che risponde al nome di Vivomove, Garmin ha aggiunto il modello Trend che raccoglie l’eredità del modello Sport varato nel 2022.

Vivomove Trend, avvistato nelle scorse settimane, è previsto in quattro differenti varianti. La prima, con cassa French Grey, ha una ghiera in acciaio inox Cream Gold e un cinturino in silicone mentre la seconda ha cassa e cinturino in silicone Black assieme alla lunetta in lunetta in acciaio inox Slate. La terza variante ha una cassa Ivory, una ghiera in acciaio inox Peach Gold e il cinturino in silicone, mentre la quarta, al cinturino in silicone, affianca la con cassa Mist Grey e la ghiera in acciaio ancora inossidabile Silver.

La cassa, dalla misura unica (40,4x40,4×11,9 mm), ha il rivestimento in polimero fibro-rinforzato ed è impermeabile sino a 5 atmosfere. Sopra, vi è una lente in vetro chimicamente rinforzato: al di sotto della stessa non c’è più il display OLED ma un touchscreen (esteso sull’intero display) LCD più grande, da 1,01″x0,74” con risoluzione a 254×346 pixel (vs i precedenti 64×132 px) con cui si interagisce tramite il tocco, visto l’assenza di qualsivoglia pulsante laterale.

Rispetto al modello di inizio 2022, pur conservandosi la carica via cavo Type-C con clip, arriva anche la carica wireless: l’autonomia è di 5 giorni in modalità smartwatch, o 6 in modalità orologio. Arrivano anche i pagamenti contactless, via Garmin Pay mentre, come sensoristica, viene aggiunto l’altimetro barometrico. Le nuove metriche sono quella dei piani saliti, e il punteggio del sonno (misurato in modo ancor più preciso in modo da non considerarlo terminato nel caso ci si svegli per pochi secondi di notte) consultabile da smartphone e, tramite aggiornamento, in arrivo pure sul Vivomove Sport.

Col doppio tocco sul touchscreen, le lancette si posizionano sulle ore 9 e 15 in modo da lasciar vedere i dati dell’attività fisica e le notifiche (delle quali si viene avvertiti via vibrazione). Grazie ai quadranti e ai widget, vengono mostrati i dati. Nello specifico, l’orologio Vivomove Trend raccoglie, via sensore ottico HR, dati relativi alla saturazione (pulsossimetria PulseOx) dell’ossigeno nel sangue (anche durante il sonno), alla frequenza cardiaca 24/7, al body battery, allo stress, alla respirazione, all’età fitness, ma non solo. A bordo si trovano assieme 10 profili sportivi simultanei, anche se sull’app ve ne sono a disposizione, per il caricamento sull’orologio, ben 14: ogni profilo ha i suoi dati personalizzati per cui, usando quello relativo alla bici si trova “velocità” al posto di “andatura”. L’apporto per la precisione nelle misurazioni, anche di passi e calorie bruciate, viene dal GPS connesso, ovvero da quello dello smartphone.

Via Bluetooth smart e Ant +, connesso con app come Strava o un ciclocomputer Peloton, è possibile visualizzare la propria frequenza cardiaca. Il prezzo, per il mercato italiano, è di 329,99 euro.