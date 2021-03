Vivo Neckband Wireless: in arrivo con Bluetooth 5.0 e driver "d’autore"

A poche ore di distanza dalla presentazione dei quasi top gamma S9 ed S9e, Vivo ha messo in campo anche un degno accessorio, ideale per l’ascolto musicale o la gestione delle telefonate, quando ci si allena, o quando si è a casa (magari per lavoro), sostanziato nella Vivo Neckband Wireless.

La nuova neckband di Vivo, disponibile nelle colorazioni blu, nero notte (night black), o grigio piuma (feather grey), presenta un classico collarino, leggero (24 grammi), e con una particolare sagomatura che lo rende assai comodo durante le lunghe calzate: ad una delle due estremità dell’archetto è presente il telecomandino con i pulsanti per controllare il volume, le chiamate (accettandole o rifiutandole), e la musica (es. per saltare una traccia, o stoppare/riavviare la riproduzione).

In termini di output musicale, BBK Electronics ha collaborato col team Acustics della californiana Golden Ear nel redigere driver da 11.2 mm con diaframma composito in alluminio rivestito in rame, in grado di garantire un suono surround ed una bassa latenza, a 80 millisecondi, che rendono la Vivo Neckband Wireless ideale anche in un contesto da gaming. Il collegamento con gli smartphone viene realizzato tramite il Bluetooth 5.0, che permette la connessione stabile anche a 10 metri di distanza, potendo beneficiare di un accoppiamento istantaneo con i dispositivi compatibili.

Abilitata a supportare i comandi vocali, ad esempio verso il concierge virtuale proprietario Vivo Jovi, la nuova Vivo Neckband Wireless integra una batteria da 129 mAh che, tenendo il volume al 50%, assicura 12 ore di telefonate o 18 ore di ascolto musicale, potendo contare, in virtù della porticina microUSB Type-C, su financo un sistema di ricarica rapida che, in 10 minuti appena, assicura il recupero di 5 ore di funzionamento.

Impermeabile contro sudore e schizzi d’acqua, in quanto certificata IPX4, la Vivo Neckband Wireless potrà essere acquistata dal 12 Marzo, principiando dal mercato cinese, al prezzo di 299 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – alla cifra di 38 euro.