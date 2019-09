Visti ad IFA 2019, arrivano cuffie e auricolari Bluetooth smart targati Fresh ‘n Rebel

Grazie all’appena conclusasi IFA 2019, saranno non pochi i prodotti dedicati all’intrattenimento musicale di cui si potrà godere nei prossimi mesi, come dimostrato dall’olandese Fresh ‘n Rebel, che ha popolato la recente edizione della fiera berlinese con diversi prodotti dedicati all’ascolto individuale, tra cui anche un nuovo paio di cuffie Bluetooth, ed un paio di auricolari true wireless.

Nel primo caso, si tratta delle Fresh ‘n Rebel Clam ANC DGTL (listate a 199.99 euro) che, evoluzioni delle precedenti Clam, affiancano alla cancellazione passiva del rumore, ottenuta grazie al nuovo form factor isolante dei comodi cuscinetti over-ear, anche quella attiva, elaborata da un chip per il processamento audio digitale, ma basata su una coppia di microfoni, in ragione dei quali è anche possibile avvalersi della feature “Ambient Sound”, per percepire i suoi ambientali e/o la voce umana nel mentre si ascolta la musica.

Con architettura pieghevole, sì da esse riposte nella custodia inclusa per essere portate in giro, dotate di un pad laterale di gestione, le Rebel Clam ANC DGTL, cadenzate nelle colorazioni Silky Sand e Steel Blue, possono gestire la musica e le chiamate, ma anche gli assistenti vocali, per 13 ore (grazie allo stand-by automatico che scatta quando vengono sfilate) – ricorrendo alla cancellazione attiva del rumore – che raddoppiano (26 ore) facendone a meno, prima di essere caricate (in 2 ore) via Type-C.

Assieme alle Fresh ‘n Rebel Clam ANC DGTL, il brand dei Paesi Bassi ha ufficializzato anche i colorati (6 tonalità) auricolari true wireless simil AirPods Fresh ‘n Rebel Twins/Twin Tips (nel secondo caso con gommini in-ear siliconici) che, in quanto impermeabili, possono essere usati anche durante gli allenamenti, senza preoccuparsi del sudore.

In coppia, garantiscono un suono stereofonico ma, essendo muniti ciascuno d’un microfono, utile per le telefonate o il dialogo con i concierge virtuali Assistant/Siri, si prestano anche ad un uso mono, usando solo la capsula di destra o sinistra, ambedue provviste di comandi touch (per stoppare e far avanzare la musica, etc).

Pronte all’uso una volta estratte dalla custodia di ricarica, caricabile anche via pad wireless (oltre che via Type-C), grazie a quest’ultima, capace di donare 5 cicli di ricarica (della durata di 1 ora ciascuno), le Fresh ‘n Rebel Twins/Twin Tips (9.9.99 euro), provviste di mini-batterie dalla durata di 4 ore, possono vantare 24 ore di autonomia complessiva.