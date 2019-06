Fresh ‘n Rebel Clam: sempre over ear Bluetooth, ma ora con colori più vivaci e prezzi più bassi

Fresh ‘n Rebel, famoso brand olandese specializzato in gadget e accessori, sempre alla moda, per portatili e device mobili (smartphone e tablet), ha annunciato un ritocco (anche nel prezzo) alle sue accalamate cuffie Bluetooth (con supporto al codec aptX HD) Fresh ‘n Rebel Clam, con o senza tecnologia di cancellazione attiva del rumore, ora ancora più vivaci ed adatte alla bella stagione.

A livello di form factor, tali cuffie conservano il form factor over ear che le ha rese celebri, con un arco che accompagna al meglio la forma della testa e che, essendo imbottito, non crea fastidio quando viene tenuto attorno al collo: i padiglioni, ruotabili, montano cuscinetti in pelle proteica, ideale per assorbire l’umidità, ma anche comoda, ed altamente isolante dai rumori ambientali, ed ospitano driver da 40 mm, full range, attrezzati per garantire un ampio campionario di frequenze, tradotto in suoni nitidi e, soprattutto, per i cultori del genere, bassi potenti.

Il controllo delle Fresh ‘n Rebel Clam, dotate anche di microfono, si basa su un set di comandi – in veste di 3 pulsanti – che, sebbene posti nel retro dei padiglioni, sono ugualmente di facile accessibilità: con una ricarica di 3 ore, si ottengono 35 ore continuate di riproduzione musicale, senza attivare la tecnologia di cancellazione del rumore, ANC, per la variante che ne è provvista (con relativo interruttore laterale). Avvalendosi anche di quest’ultima, la capacità di funzionamento cala leggermente, a 30 ore: una soluzione a quest’inconveniente, tuttavia, c’è, e consiste nell’usare il cavo di connessione delle cuffie allo smartphone che, in tal modo, le caricherà nel mentre trasferisce i contenuti.

Ad oggi, le cuffie Fresh ‘n Rebel Clam sono disponibili in una coppia di nuove colorazioni, adatte all’estate: nello specifico, è possibile scegliere tra la nuance Ruby Red, una sorta di tonalità molto vicina – come evidenziato dal nome – al rosso dei rubini, mentre la sfumatura Misty Mint, è una sorta di verde marino molto chiaro. Il tutto, inoltre, è stato proposto ad un prezzo decisamente più basso rispetto al modello standard, con la variante senza ANC che cala da 107.99 a 79.99 euro, a quella con cancellazione attiva del rumore che, invece, passa da 149.99 a 129.99 euro.