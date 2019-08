Viomi Smart Dishwasher: in arrivo la veloce lavastoviglie smart a elevata efficienza

Dopo le prime comparsate della stessa all’AWE Expo dello scorso anno, ormai risolte alcune querelle in tema di brevetti (per altro smentite dall’associazione cinese per la proprietà intellettuale, con sede a Shanghai Pudong), è diventata ormai ufficiale, con tanto di lancio sulla piattaforma di crowdfunding Youpin (di recente sfruttata anche per lanciare gadget come un traduttore universale ed un massaggiatore da collo), la nuova lavastoviglie intelligente Viomi Smart Dishwasher, ovviamente patrocinata da Xiaomi.

La nuova arrivata, realizzata dal produttore cinese Viomi, specializzato in domotica, vanta una potenza di 1.800W grazie alla quale, tenuto anche conto della capienza volumetrica dell’insieme, è possibile lavare, in un colpo solo, anche 8 diversi set di posate.

Nell’ottemperare a questa mansione, Viomi Smart Dishwasher utilizza una pompa dell’italiana Weike, capace di generare un flusso d’acqua da 15.000 pascal, particolarmente idoneo a rimuovere anche lo sporco più pervicace, senza rovinare le stoviglie: lo spruzzo d’acqua, erogato tridimensionalmente, sia sopra che sotto, non lascia scampo a eventuali zone di sporco nascosto, mentre la facoltà di raggiungere financo i 70° di temperatura permette di sterilizzare il tutto, rimuovendo anche eventuali addensamenti di olio.

Grazie al frontalino touch, ma anche da remoto mediante l’uso della companion app Viomi e l’inserimento nell’ecosistema IoT Mi Home di Xiaomi, l’utente può tranquillamente impostare una delle modalità di lavaggio, tra cui quella standard, quella veloce da 30 minuti, quella ecologica (con ottimizzato consumo d’acqua ed energia), e quella personalizzata, sempre beneficiando dell’asciugatura rapida, tramite un sistema ad aria calda, allestito dall’asiatica PTC Japan.

Attualmente, la nuova lavastoviglie smart Viomi Smart Dishwasher risulta soggetta (anche per valutarne l’interesse del pubblico a che sia prodotta in massa) ad una campagna di co-finanziamento, nel corso della quale è possibile acquistarla al prezzo (cambio alla mano) di circa 320 euro, o 2.499 yuan: in caso di successo dell’iniziativa, l’arrivo unofficial della stessa anche nel mercato occidentale sarà verosimilmente anticipato (in attesa di un’eventuale versione “global”) tramite le canoniche ospitate sui più diffusi importatori internazionali.