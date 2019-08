Xiaomi lancia un forno a microonde smart, un traduttore universale e un massaggiatore da collo

Se c’è qualcosa di cui Xiaomi ha dato evidenza col suo operato, quest’ultima è senz’altro rappresentata dalla sua versatilità, che la porta a coprire i più disparati settori, tra cui anche quello della domotica e dell’assistenza alla persona, a volte mettendoci la faccia, a volte attraverso la piattaforma di crowdfunding proprietaria Youpin (e relativo mecenatismo a favore di brand terzi).

Secondo quanto riportato da alcuni media attenti alla tecnologia cinese, Xiaomi ha avviato due nuove campagne di finanziamento sociale, a favore di una coppia di nuovi prodotti (rispettivamente il 384° e il 383° apparsi online), alquanto originali, tra cui il traduttore universale “Ink Case AI Recording Pen” ed il massaggiatore da collo “Jeeback Neck+ Massager G2”.

Il traduttore universale è un cilindretto a forma di penna comodo da tenersi in mano per via delle dimensioni (7 x 1.9 x 1.27 cm, per 18 grammi), ma anche facile da agganciarsi ai vestiti grazie alla clip di cui è dotato, al cui interno è presente un microfono MEMS a lunga (6 metri) gittata, capace di captare omnidirezionalmente la fonte sonora da attenzionare, filtrandola di eventuali riverberi (nel caso si operi al chiuso) o rumori ambientali grazie ad un algoritmo proprietario, per poi registrare il tutto (in forma crittografata) sul cloud di Alibaba (120 ore annuali, 10 al mese, gratuite), localmente (16 GB), o sullo smartphone (grazie al Bluetooth 5.0) ove, sfruttando la companion app, è possibile avvalersi dei controlli dello stesso, ma anche e soprattutto ottenere la trascrizione delle traduzioni (per ora solo dal cinese mandarino all’inglese, con comprensione del linguaggio naturale e annessa segmentazione in frasi via intelligenza artificiale), e la condivisione del registrato passando per WeChat.

Provvisto d’una batteria ricaricabile via microUSB Type-C, con capienza da 300 mAh, Ink Case AI Recording Pen è disponibile alla sponsorizzazione al prezzo di circa 25 euro (199 yuan), con le prime spedizioni – ormai certe, avendo la campagna di crowdfunding superato i suoi obiettivi – che partiranno da fine mese (28 Agosto).

Non meno economico (32 euro, o 249 yuan) è l’altrettanto interessante massaggiatore da collo Jeeback Neck+ Massager G2, concepito come una sciarpa hi-tech elegante (finiture metalliche su dominante bianca) e leggera (190 grammi) per risolvere problemi di cervicale (mediante il riscaldamento a 42° per 3 secondi della zona interessata) e fastidi derivanti da errate posture e vita sedentaria. Il tutto viene ottenuto grazie a tre testine abilitate alla stimolazione dei nervi via impulsi elettrici, in grado di simulare 3 diverse tecniche di massaggio (agopuntura, scraping, kneading), attuate in modo automatico o ciascuna secondo una scala di 15 livelli (settabili via pad, o tramite applicazione). Grazie al risparmio energetico, che mette a riposo il gadget non ravvisando per 1 minuto il contatto tra pelle e testine, raggiunge le 8 ore di autonomia, se impiegato mezzora al dì, potendosi poi ricaricare rapidamente via microUSB Type-C.

Desiderando un prodotto già pronto e in commercio (dal 1° Agosto, a circa 52 euro, o 399 yuan), l’utente può virare sul forno a microonde smart Microwave Oven, realizzato per Xiaomi dal partner Mijia: in questo caso, il prodotto (10.8 kg netti) – con un bianco minimale, un mini display, due pulsanti a sfioramento ed altrettante manopole – per la parte tradizionale mette in campo una capienza di 20 litri e sfrutta un magnetron Toshiba da 700W in grado di generare onde di frequenza pari a 2.450 Mhz ma, in ambito intelligente, in quanto dotato di Wi-Fi n, può essere controllato via app o (possedendo degli speaker smart) mediante dei comandi vocali impartiti ad Assistant o Alexa, con possibilità di impostare la potenza, la temperatura, e scegliere tra uno dei 26 programmi precaricati (tra cui sterilizzazione, 3 tipi di scongelamento, riscaldamento rapido in 60 secondi, ed 11 ricette, cui se ne possono aggiungere altre, scaricate dalla Rete).