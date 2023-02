VINDSTYRKA: con IKEA la rilevazione della qualità dell’aria si fa con stile

Ascolta questo articolo

In genere si associa IKEA al mobilio componibile dall’ineguagliabile stile nordico: ciò è sempre valido ma, da qualche tempo, il brand svedese dell’arredo ha intrapreso la strada della smartizzazione, introducendo nel suo listino anche prodotti intelligenti, come le sue ultime lampade PILSKOTT. A questo “giro”, IKEA si è però interessata alla qualità dell’aria, annunciando il sensore smart per ambienti indoor VINDSTYRKA.

VINDSTYRKA, dall’aspetto di una piccola radiosveglia in verticale, mostra sul suo display i valori attenzionati da suoi sensori, capaci di rilevare l’umidità, la temperatura dell’aria, le polveri sottili invisibili a occhio nudo (ovvero il particolato PM2,5) e la concentrazione TVOC (composti organici gassosi e volatili). Il motivo di queste rilevazioni è che di solito si associa l’inquinamento all’ambiente aperto senza sapere che, secondo l’OMS, 9 persone su 10 respirano indoor aria non salubre: l’obiettivo, grazie a tale prodotto, è quello di innescare una maggior consapevolezza in merito ma non solo.

Nello specifico, si mira anche a cagionare buone abitudini, come aprire la finestra di tanto in tanto o il far purificare l’aria. A tal proposito, VINDSTYRKA può funzionare da solo, esprimendo un valore sulla qualità dell’aria attraverso colori molto esplicativi, come il verde, il giallo (attenzione) e il rosso (pericolo). Diversamente, si può usare VINDSTYRKA anche per leggere i dati raccolti sui servizi e sulle app di Amazon, Apple Home Kit, Google Home, oltre che sulla companion app IKEA Home.

Per ottenere ciò occorre che faccia da ponte l’hub DIRIGERA che supporta lo standard interoperabile per la domotica noto come MATTER. A quel punto si può anche collegare il sensore VINDSTYRKA in modo interattivo col purificatore STARKVIND di modo che la velocità della ventola di quest’ultimo sia sempre parametrata con la quantità di particolato rilevato dal primo. La messa in commercio del sensore smart di IKEA avverrà verso Aprile, a un prezzo ancora imprecisato.