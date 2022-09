ViewSonic VP2756-4K: ufficiale il monitor 4K UHD per professionisti della grafica

Ascolta questo articolo

Specializzato in monitor, proiettori (come il recente X11-4K), display, e in genere tecnologia visuale, il brand americano ViewSonic ha annunciato il lancio, anche in India, del ViewSonic VP2756-4K, un nuovo monitor professionale certificato Pantone considerato ideale per designer industriali, interior designer, creators, architetti, stilisti, fotografi, artisti digitali, ovvero per tutti coloro che necessitano di colori “vividi e realistici per tutte le applicazioni professionali come software di editing di foto e video e programmi di color grading“.

Tecnicamente, il ViewSonic VP2756-4K si connota per un design senza cornici su tre lati del perimetro, per una elevata ergonomia, visto che permette regolazioni altezza, inclinazione e rotazione, oltre che l’uso in verticale (Auto Pivot), e per una certa attenzione alla vista (certificazione TÜV per il filtro a bassa emissione di luce blu).

Il clou dell’insieme prevede, secondo un aspect ratio a 16:10, un pannello LCD Superclear IPS da 27 pollici risoluto in 4K UHD (quindi a 3840 x 2500 pixel), con il 100% di copertura dello spazio colore sRGB, una profondità colore a 10-bit, la capacità di produrre più di 1 miliardo di colori, resi in modo estremamente preciso (Delta E<2). Sul versante software, il monitor ViewSonic VP2756-4K mette a disposizione la modalità Designer, ideale per la grafica web, visto che calibra il display sulla scala colore sRGB, la modalità Portrait per la fotografia, e quella CAM/CAD in favore della attività di progettazione.

Certificato come efficiente energeticamente (Energy Star 8.0), il monitor ViewSonic VP2756-4K conferma la sua attenzione all’aspetto ecologico anche grazie al conseguimento della certificazione EPEAT di grado Silver quanto ad assolvimento dei criteri, facoltativi e obbligatori, di basso impatto ambientale. Non mancano al prodotto diverse porte, tra cui Display Port 1.2a, USB 3.2, HDMI 2.0, e USB Type-C, con quest’ultima che, in un cavo unico, fa passare dati, segnale video e alimentazione (a 60W).

Secondo quanto confermato dal costruttore, il monitor VP2756-4G è sbarcato anche in India, tramite punti vendita al dettaglio e l’e-commerce Amazon, al locale prezzo di 45.900 rupie, convertito – cambio alla mano – attualmente in circa 571 euro. Il listino nel Bel Paese, attualmente, prevede uno street price online di partenza pari a 588.22 euro.