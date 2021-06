ViewSonic M2e: ufficiale il proiettore smart con messa a fuoco via ToF

La californiana ViewSonic Corporation, leader nella soluzioni tecnologiche visuali, dopo il modello di fascia alta X10 4K, ha ampliato nuovamente il proprio listino con un inedito proiettore smart, rappresentato dal compatto M2e, realizzato nella colorazione Meteor Gray, attualmente in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 599,99 dollari.

ViewSonic M2e è estremamente pratico da spostare, viste le sue dimensioni (184 x 184 x 54 mm, per 1 kg) mentre, col predellino di facile erezione, può assumere diverse angolazioni di proiezione: in conseguenza di ciò, per ottenere immagini sempre nitide e ben proporzionate, il device integra tecnologie per correggere automaticamente e all’istante la distorsione trapezoidale, ma anche un sensore ToF (time-of-fly) che, captando la distanza dalla parete o dal telo, mette a fuoco automaticamente in 1 secondo (3/5 volte più velocemente degli altri metodi).

Di base, il ViewSonic M2e è un proiettore fondato sulla tecnologia DLP con chip singolo, grazie alla quale ottiene immagini native in FullHD, che la tecnologia Cinema SuperColor + omaggia della compatibilità all’HDR e della copertura del 125% sulla scala colore Rec.709. Grazie alla ottica con rapporto di tiro a 1,21:1, si possono ottenere diagonali visive da 24 a 100 pollici (da 2,7 metri), passando anche per i mediani 80” (raggiunti a 2,14 metri).

L’illuminamento via LED RGBB assicura immagini luminose (1.000 nits) e, grazie alla sua bassa temperatura operativa, un funzionamento di 30mila ore, bassi consumi energetici (come un TV LCD), e l’assenza del rumore delle ventole. Ciò, in tandem con la presenza di altoparlanti Harman Kardon integrati (ciascuno da 3 W) e grazie al Bluetooth, permette di godere di una buona immersività audio e di usare anche il proiettore come speaker per le proprie sorgenti sonore.

Tra le connettività presenti, figurano il Wi-Fi, che permette il funzionamento delle streaming app scaricate dallo store interno, e stoccate sullo storage del dispositivo (16 GB, di cui 10 a disposizione dell’utente), il summenzionato BT, la USB Type-C, magari per connetterlo a un PC o a una consolle Nintendo Switch (però penalizzata da un input lag a 66 ms), da cui trarre anche l’alimentazione, un’uscita audio, un lettore di microSD, e una HDMI 1.4 (con anticopia HDCP). Da segnalare che il proiettore ViewSonic M2e può anche essere controllato via smartphone, grazie alla companion app ViewSonic vCastSender.