ViewSonic X10 4K: in commercio il proiettore smart di fascia alta

Attiva da oltre trent’anni nel ramo della tecnologia visuale, prima con display a tubo catodico, e poi con monitor al plasma, a cristalli liquidi, touch, anche per computer e smartphone, la statunitense ViewSonic Corporation ha annunciato un nuovo proiettore smart, il ViewSonic X10 4K.

Quest’ultimo, grazie alla maniglia rivestita in pelle, ed al peso leggero, può essere facilmente usato sia in outdoor che in casa, spostato da una stanza all’altra: la presenza di pochi pulsanti lungo la sua superficie metallica lucida rende necessario l’uso dell’apposito telecomando, col quale regolare o disattivare il volume, accendere il proiettore, attivare il Bluetooth, scegliere la fonte di input, accedere alle impostazioni audio, o attivare l’autofocus.

La qualità visiva, gratificata da immagini sempre luminose (2.400 LED lumen) e dai colori vividi (Cinema SuperColor+), è affidata a un processore Digital Light Processing a singolo chip che, grazie alla tecnologia XPR di Texas Instrumens, riesce a generare 8.3 milioni di pixel perfettamente distinti, rispetto a quelli nativi del processore, garantendo una risoluzione UltraHD 4K (sino a 120” di polliciaggio), passando per un’ottica a focale corto, quindi grandangolare, per un’esperienza cinematografica domestica.

Proprio per ottenere un miglior coinvolgimento sensoriale, il ViewSonic X10 4K monta anche una coppia di potenti speaker stereo Harman Kardon, ottimi durante i film, o nel corso di un concerto live, che possono trasformare detto prodotto in una sorta di speaker smart, grazie alla connessione Bluetooth con un tablet o uno smartphone. Sul retro, onde acquisire ulteriori fonti multimediali (oltre ai 16 GB di storage interno), sono presenti varie porte, tra cui un lettore di microSD, tre porte USB (di cui una 3.0 ed una Type-C), una coppia di HDMI 2.0, ed un jack da 3.5 mm per le cuffie.

Lato software, è presente un’interfaccia in stile smart TV con sistema operativo a base Android, al quale la presenza dello store Aptoide permette di installare (tramite il Wi-Fi) diverse applicazioni del robottino verde: non mancano, in ogni caso, quelle più diffuse per lo streaming online, controllabili anche tramite i comandi vocali impartiti ad Assistant o Alexa. Attualmente, il ViewSonic X10 4K è acquistabile anche in Italia, tramite Amazon, al prezzo di 1.499 euro.