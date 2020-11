Verve Buds 100, Verve Loop 105, e Verve Rap 105: da Motorola nuovi auricolari e neckband

A poco meno di un anno dal lancio dell’ultimo prodotto, la serie di accessori Motorola Verve si arricchisce di tre nuovi dispositivi, tra cui gli auricolari Bluetooth Verve Buds 100 e Verve Loop 105, e la neckband Verve Rap 105, proposti (tramite Amazon) nel mercato indiano grazie al distributore anglo-honkonghiano Binatone.

I nuovi Verve Buds 100, Verve Loop 105, e Verve Rap 105 sono accomunati da diverse specifiche, tra cui l’impermeabilità IPX5 contro gli schizzi d’acqua e il sudore, per un uso anche sportivo, e l’impiego dell’app Verve Life che, tra le varie funzionalità, è anche in grado di aiutare nel ritrovare il dispositivo earable perso, rifacendosi all’ultima posizione rilevata a proposito dello stesso. Tipici device moderni per l’intrattenimento sonoro, gli auricolari e la neckband Motorola Verve supportano i principali assistenti vocali, nello specifico grazie ai comandi a voce destinati a Siri, Assistant, e Alexa.

Verve Buds 100 (2.699 rupie, intorno ai 31 euro), nello specifico, sono auricolari in-ear true wireless, quindi del tutto senza fili, da 32 grammi, comodi da indossare in virtù dei gommini in 3 diverse misure: grazie all’integrazione di pratici pulsanti a sfioramento, avallano la gestione della musica (es. per saltare le tracce), delle chiamate, del volume, e permettono di interpellare il concierge virtuale di riferimento. Mediante l’apposita custodia, raggiungono agevolmente le 14 ore complessive di autonomia.

Sempre con capsule siliconiche, gli auricolari Verve Loop 105 (1.299 rupie, circa 15 euro) vengono presentati come ideali per gli sportivi: un cavo anti-attorcigliamento collega un’unità all’altra, con le pareti magnetiche esterne che ne consentono l’unione, al collo, quando non in uso. Non mancano i comandi tattili e, in più, accreditati di un microfono per la gestione delle telefonate a vivavoce, i Verve Loop 105 si lasciano apprezzare anche per un’autonomia di ben 8 ore.

Otto ore di autonomia, e il microfono integrato, oltre alle pareti esterne magnetiche agganciabili, sono anche le caratteristiche della neckband Verve Rap 105 (1.699 rupie, poco meno di 20 euro): quest’ultima, sempre in elegante “abito” (impermeabile) nero, dispone di un collarino flessibile da far scorrere dietro il collo. All’interno delle due gemme d’emissione, integrano driver da 15 mm, particolarmente indicati per gratificare a livello di bassi.