VAVA Chroma: in arrivo il proiettore smart con Android e speaker Harman Kardon

Uno di lasciti maggiori di questa pandemia da coronavirus sarà senza dubbio quello della passione per l’home cinema, con sempre più utenti interessati a ricreare a casa il fascino del grande schermo, magari attraverso il venturo proiettore smart VAVA Chroma (in crowdfunding dal 13 Settembre, a 3.200 dollari, con uno sconto del 35% sul prezzo finale).

Frutto del leader dello smart living Vava (gruppo cinese Sunvalley), il proiettore Chroma a tecnologia DLP si avvale di un chip Texas Instruments da 0.47” in grado, via microspecchi, di garantire una risoluzione nativa FullHD 1920 x 1080 pixel) upscalata all’UHD via sistema eXpanded Pixel Resolution, con diagonali anche ampie, sino a 150”, ottenute a breve distanza dalla superficie di proiezione, grazie al basso (0,233:1) rapporto di tiro.

Nello specifico, il proiettore VAVA Chroma assicura, con tanto di correzione a 8 punti della distorsione trapezoidale, immagini da 80 pollici a 8,23 centimetri di distanza, da 100 pollici a 18,29 centimetri, da 120 pollici a 28,7 centimetri e, infine, come accennato, raggiunge anche i 150 pollici, operando a 44,2 centimetri di distanza.

L’impiego quale fonte di luminosità (garantita per 25.000 ore di funzionamento silenzioso, sotto i 30 decibel) di un triplo laser permette al VAVA Chroma di garantire 2.500 nits di luminosità, 300:1 di contrasto, ed una copertura del 106% sullo spazio colore ad alta definizione Rec. 2020: non mancano, quanto a qualità visiva, il supporto ai formati HDR (HDR10, anche Plus, ed HLG). Lato audio, entrano in azione i due speaker Harman Kardon da 30 watt cadauno, predisposti per supportare i formati DTS-HD e Dolby Audio.

Coadiuvato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage eMMC, il proiettore VAVA Chroma presenta diverse porte, tra cui una USB, tre HDMI 2.0b (di cui uno con canale audio di ritorno) con sistema anticopia HDCP 2.2l, un jack da 3.5 mm, un’uscita digitale ottica, una RJ45 per l’Ethernet LAN (comunque presenti il Bluetooth bidirezionale e il Wi-Fi a doppia banda). A muovere il device è il sistema operativo Smart TV che, pur essendo a base Android 9, ricorre ad Aptoide per fornire l’accesso alle applicazioni del robottino verde: il controllo, invece, avviene mediante un telecomando che, provvisto di microfono, permette di sfruttare i comandi vocali indirizzati ad Alexa.