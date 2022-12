Vasco Translator 4: disponibile anche in Italia il traduttore universale smart

Ascolta questo articolo

L’idea di un traduttore universale non è del tutto nuova, basti pensare al modello comparso al CES 2016. Di recente, però, ha portato in Italia il suo esemplare Vasco Translator 4 l’azienda Vasco Electronics che, dopo averlo mostrato al MWC 2022, lo ha reso disponibile ai consumatori italiani in tempo per Natale, magari per quando si va in vacanza all’estero.

Personalizzato in 5 colori diversi (nero onici, bianco, rosso, blu e grigio) con una scocca resistente a spruzzi, urti, polvere, il Vasco Translator 4 ha le dimensioni (149 x 55 x 10 mm per 134 grammi) e la forma di uno smartphone compatto, con un display da 5 pollici risoluto a 576 x 1.440 pixel, una fotocamera Sony da 8 megapixel con Flash LED sul retro, due pulsanti per i microfoni a destra (utile qualora si usassero i guanti) posti accanto al pulsante di accensione mentre, a sinistra, si trovano l’ingresso per la SIM aggiuntiva (il device ne integra già una che offre la connessione gratuita in 200 paesi) e il bilanciere del volume. In alto e in basso vi sono due speaker, mentre la ricarica della batteria, da 2.400 mAh, avviene mediante la porticina microUSB Type-C posta sul lato corto basso.

Animato dal processore quadcore a 12 nanometri MediaTek Helio A22, il Vasco Translator 4 integra 2 GB di RAM e 32 GB di storage, oltre che il supporto alla connessione Wi–Fi: come funzionalità, è in grado di consentire la comunicazione con oltre 90% del mondo, con un livello di accuratezza del 96% (per voce, foto e testi).

Nell’ambito delle traduzioni, la modalità conversazione permette di tradurre da una all’altra ben 76 lingue, in alcuni casi visualizzando il testo di quanto pronunciato in un’altra lingua e, in altri, anche ascoltandone la traduzione vocale: è anche possibile parlare nella propria lingua e far ascoltare all’interlocutore la traduzione nella sua. La modalità foto copre 108 lingue: in questo caso, basta semplicemente scattare una foto a cartelloni stradali, giornali, menu, dépliant, etc per vedersi il testo riconosciuto (OCR) e tradotto: con la modalità testo è possibile dettare qualche parola, o digitarla, per vederla subito tradotta, con la copertura che in questo caso è di 90 lingue supportate.

Volendo, è anche possibile usare il Vasco Translator 4, prezzato a 389 euro (pagabili anche a rate), con la modalità apprendimento, che consente di “selezionare una lingua e studiare un po’ di vocaboli“.