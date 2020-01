VAIO aggiorna gli ultrabook premium SX con Intel di 10a generazione

Un tempo mera divisione informatica di Sony (comunque in rapporti di partecipazione azionaria), l’ormai emancipata Vaio Corporation – emanazione della nipponica Japan Industrial Partners – ha aggiornato gli ultrabook in fibra di carbonio VAIO SX12 ed SX14 (così denominati dal differente polliciaggio dei display) sostituendo i processori Intel di 8a generazione con i più moderni (varati ad Agosto) chip Comet Lake della 10a generazione Intel.

Animato da Windows 10 Home, in versione a 64 bit, il VAIO SX12 (da circa 1.600 euro, o 197.800 yen) ha un telaio (287.8 × 203.3 × 15.7/18 mm, per 887/906 grammi) lateralmente popolato di molte porte, stante la presenza di una HDMI, di una VGA, di una Gigabit Ethernet LAN, di un jack da 3.5 mm, di un lettore di schedine mnemoniche, e di ben 3 porte USB: di queste, una Type-A asseconda lo standard 3.0, mentre le altre due (una per lato) puntano sul 3.1, di tipo A o C (anche per la ricarica).

La connessione con periferiche e Rete internet, nel VAIO SX12 avviene mediante il Bluetooth 4.1 ed il Wi-Fi ac, ma è possibile richiedere l’opzionale supporto al 4G/LTE via apposito slot per le SIM fisiche. Una volta spalancato, il portatile in questione solleva un po’ il corpo macchina, contribuendo alla circolazione dell’aria sotto lo stesso e a una miglior digitazione: da una parte, a quel punto, si staglia il display, che nel 12.5 pollici, è un LCD IPS solo FullHD e, dall’altra, sotto la tastiera, opera il set logico.

VAIO, nello specifico, ha previsto l’impiego di RAM (LPDDR3) sino ad 8 GB, laddove lo storage, da 256 GB massimi, può declinare l’SSD in versione SATA o NVMe PCIe: abbinati a una GPU integrata Intel UHD, operano processori multi-thread a scelta tra l’intermedio quadcore (TurboBoost a 4.2 GHz) i5-10210U ed il verticistico esacore (clock massimo a 4.7 GHz) i7-10710U. La batteria, dall’imprecisata capienza, arriva infine ad assicurare, in condizioni di operatività ideale, un picco di 12.5 ore di autonomia.

VAIO SX14 conferma in toto la scheda tecnica (ed il prezzo) del fratello minore, ovviamente all’interno di uno chassis maggiorato (320.4 × 222.7 × 15/17.9 mm, per 999/1.043 grammi), dovuto all’impiego di un IPS da 14 pollici qui anche in risoluzione 4K UHD, con la conseguenza che la batteria gode di un’accresciuta capienza, che regala al terminale 14 ore massime di funzionamento.