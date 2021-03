Unbox & Discover: la Samsung le novità per le smart TV del 2021

In vena di grandi eventi, il brand sudcoreano Samsung, dopo aver inaugurato il 2021 con l’Unpacked dedicato ai nuovi Samsung Galaxy S21, ha tenuto un ulteriore evento virtuale, battezzato come “Unbox and Discover“, nel corso del quale ha presentato diverse novità dedicate alla versatilità delle sue proposte in fatto di schermi televisivi.

Anticipata al CES 2018 col modello The Wall, l’ormai matura tecnologia a microLED, con diodi inorganici auto-emittenti che assicurano neri profondi, come gli OLED, ma più luminosità, maggiore durata e zero effetto burn-in, dovrebbe affermarsi con le nuove smart TV in arrivo all’interno di un nuovo assortimento, i cui modelli da 110 e 99 pollici sono previsti già per l’imminente primavera, mentre – in attesa del meno ingombrante modello da 76 pollici – sarà quello da 88 a toccare la maggior compattezza, nell’autunno 2021. Da segnalare che la nuova gamma di smart TV con microLED sarà equipaggiata con la tecnologia QuadView, 4Vue, che nello specifico suddivide lo schermo in 4 sezioni, dedicando ciascuna di esse a una diversa sorgente video.

Alla tecnologia LCD, ancora maggioritaria nella sua offerta 2021, saranno dedicate le nuove TV Neo QLED, in cui la retroilluminazione è affidata ai ben più piccoli (1/40 di un LED normale) Quantum Mini LED, con la conseguenza che la maggior densità degli stessi assicura, anche grazie al processore Neo Quantum, colori più vividi e neri maggiormente profondi. In termini di polliciaggi, partendo da 1.799 euro, si avranno i modelli 4K, da 50 a 85” mentre, per gli 8K (QN800A e QN900A), saranno presenti le opzioni da 65 a 85 pollici: al di là di tali differenze, sui Neo QLED i gamers apprezzeranno i 120 Hz di refresh rate, e il tempo di risposta pari a 5.8 millisecondi, e gli amanti della produttività gradiranno sia l’integrazione di Teams e Microsoft 365, che la possibilità di eseguire videochiamate con Google Duo una volta connessa una webcam. La webcam, in tandem con Samsung Health, potrà anche riprendere la postura dell’utente e, via AI trainer, consigliare dei miglioramenti ai propri esercizi o allenamenti.

Nell’ambito della gamma LifeStyle TV, la già nota smart TV The Frame, che si trasforma in quadro, ora guadagna uno storage da 6 GB, contro i precedenti 500 MB, in modo da poter ospitare 1.200 immagini personali in UHD da usare come sfondo, o 1.400 immagini di opere d’arte messe a disposizione dalle collezioni d’arte di note istituzioni culturali. Il nuovo modello di The Frame sarà abbinabile (nei modelli da 55, 65, e 75 pollici) agli scaffali “My Shelf”, in diverse colorazioni (tra cui il bianco ed il beige), in grado di ospitare alcuni complementi d’arredo accanto alla TV.

Il proiettore The Premiere, a triplo laser con tiro ultracorto, in grado di ottenere anche immagini 4K da 130” con HDR10+, entro l’anno guadagnerà il supporto di appositi schermi ALR, nel mentre il colosso di Seoul è intenta a sviluppare uno schermo motorizzato avvolgibile ad esso dedicato. La smart TV da esterni The Terrace, impermeabile IP55 e resistente agli agenti atmosferici, guadagnerà il modello “Full Sun”, da 75 pollici, con un display verosimilmente più luminoso e un migliorato trattamento anti-riflesso.