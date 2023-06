Un Apple AirTag aiuta una 61enne a rintracciare la sua auto rubata, ma con un drammatico epilogo

Una donna di 61 anni ha usato un Apple AirTag per ritrovare la sua auto rubata, ma ha scoperto che il ladro era deceduto all’interno del veicolo. La donna, che vive a Melbourne, in Australia, aveva lasciato il suo SUV Toyota Kluger parcheggiato davanti a casa sua lunedì mattina.

Quando è tornata, ha trovato il suo mezzo sparito. Fortunatamente, la donna aveva collegato un Apple AirTag al portachiavi della sua auto. Si tratta di un accessorio piccolo ed elegante che permette di localizzare gli oggetti a cui si tiene di più usando l’app Dov’è di Apple. L’AirTag utilizza la rete Dov’è, formata da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, per trasmettere la posizione dell’oggetto smarrito in modo sicuro e anonimo.

La donna ha quindi aperto l’app Dov’è sul suo iPhone e ha attivato la modalità Smarrito sul suo AirTag. In questo modo, se l’AirTag viene rilevato da un dispositivo nella rete, l’utente riceve una notifica in automatico. Inoltre, è possibile mostrare le informazioni di contatto quando qualcuno tocca l’AirTag con uno smartphone dotato di tecnologia NFC.

Grazie all’AirTag, la donna ha scoperto che la sua auto era stata portata in un parcheggio sotterraneo a circa 10 km di distanza. Ha quindi chiamato la polizia e si è recata sul posto insieme agli agenti. Una volta arrivati, hanno seguito il segnale dell’AirTag fino a individuare il SUV rubato. Tuttavia, la loro sorpresa è stata grande quando hanno aperto la portiera e hanno trovato il corpo senza vita del ladro all’interno dell’abitacolo. Secondo le prime indagini, l’uomo sarebbe deceduto per overdose dopo aver rubato l’auto.

La polizia ha dichiarato che si tratta di un caso isolato e che non ci sono altri sospetti coinvolti. La donna ha espresso il suo shock per la sconvolgente scoperta e ha ringraziato Apple per aver creato l’AirTag. “Se non fosse stato per l’AirTag, non avrei mai ritrovato la mia auto e non avrei mai saputo cosa fosse successo” ha detto. “È un prodotto incredibile e lo consiglio a tutti“.

