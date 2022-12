Ufficiali lo smartwatch Mi Watch S2, gli auricolari Buds 4 e lo speaker Xiaomi Sound Pro

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Xiaomi che ha permesso di apprezzare i top gamma Mi 13 e Mi 13 Pro, non sono mancate le tecnologie del settore indossabile e relative all’ascolto dell’audio, con un assortimento in tema di ben tre nuovi prodotti.

Già in prevendita nel mercato interno, lo smartwatch Xiaomi Mi Watch S2 è stato ufficializzato nelle taglie da 42 e 46 mm: nel primo caso (42.3 x 42.3 x 10.2 mm), c’è un display AMOLED da 1.34 pollici risoluto a 466 x 466 pixel con 353 PPI di densità mentre nel secondo (46 x 46 x 10.2 mm) vi è un display AMOLED da 1.47 pollici risoluto a 466 x 466 pixel, con 326 PPI. In ambedue le taglie del Watch S2 sono presenti batterie atte a garantire una grande autonomia: nel modello grande la batteria, da 500 mAh, assicura un’autonomia di max 12 giorni in uso tipico, mentre nel modello più piccolo la batteria, da 305 mAh, nelle medesime condizioni arriva fino a 7 giorni.

I sensori dello Xiaomi Mi Watch 2 consentono diverse misurazioni, tra cui quella del sonno, quella dello stress, quella della frequenza cardiaca, e della saturazione dell’ossigeno nel sangue: in tema sportivo, sono coperte oltre 100 modalità sportive, compresa quella del nuoto, datasi l’impermeabilità a 5 atmosfere del prodotto. Rispetto al modello dello scorso anno, l’innesto dei sensori di impedenza bioelettrica permette di misurare la composizione corporea, evidenziando le percentuali della massa muscolare e del grasso corporeo, magari per avere un feedback in più sulla propria dieta o allenamento. Completano la scheda tecnica dello smartwatch in questione l’NFC con funzioni complete, il GPS con supporto a 5 sistemi di geolocalizzazione, e l’assistente vocale XiaoAI. Il prezzo è di 999 / 1199 yuan per il 42 mm a seconda che lo si scelga col cinturino in silicone o in pelle, e di 1099 / 1299 yuan per il 46 mm, sempre con cinturino in silicone o pelle.

Gli auricolari Xiaomi Buds 4, prezzati a 699 yuan, sono cadenzati nelle colorazioni Moon Shadow Black, Wilderness Green e Salt Lake White e adottano un design semi in-ear con stanghetta e supporto all’abbinamento magnetico. All’interno dello chassis in stile “angel ring”, impermeabile secondo lo standard IP54, ospitano unità dual-magnetiche in grafene da 11 mm che garantiscono un sound Hi-Fi (certificazioni LDHC-V 5.0 e Hi-Res small gold standard).

In termini di qualità audio gli auricolari Xiaomi Buds 4 propongono una soluzione indipendente per l’audio spaziale (con tracciamento della testa a 360° via sensore a 6 assi) e la funzione per la cancellazione attiva del rumore, regolabile da lieve a bilanciata, ottenuta (anche nelle telefonate, contro il riverbero del vento e i rumori di fondo) grazie a un algoritmo AI e al contributo attivo di un set di tre microfoni. Non manca, inoltre, la compensazione EQ adattiva dinamica.

Il collegamento alla sorgente permette la connessione a due dispositivi in contemporanea. L’importante capitolo dell’autonomia parla di 6 ore di funzionamento, che arrivano a 30 complessive con la custodia: grazie alla ricarica rapida, con 10 minuti di ricarica si ottengono 2,5 ore extra d’uso.

Lasciando l’ambito wearable, ma restando in quello dell’ascolto dell’audio, Xiaomi ha presentato un nuovo prodotto, il piccolo ma potente (sino a 91 dB di pressione sonora) speaker Xiaomi Sound Pro che, per 999 yuan, offre un design tubolare con la parte alta trasparente in modo da evidenziare una luminosità che varia col ritmo della musica. L’interno ospita un sistema a 7 canali, con 3 tweeter, 3 altoparlanti full-range (da 1,5 pollici, 5W) ad alta fedeltà, e 1 woofer da 4 pollici: grazie alla collaborazione con Harman, che ha provveduto a calibrarlo, tale speaker supporta il software HARMAN AudioEFX. Volendo, è possibile ottenere un sistema multi-room accoppiando sino a 8 esemplari.

A livello funzionale, oltre al supporto al protocollo AirPlay 2, al Wi-Fi dual band ed al Bluetooth 5.1 (A2DP), si ravvisano l’algoritmo Nightingale per la selezione degli stili musicali, l’audio a 360°, l’NFC, la regolazione automatica della qualità sonora via Sound Pro 2.0, il supporto ai codec AAC ed SBC e all’assistente vocale XiaoAi (per controllare circa 4700 elettrodomestici smart). Non manca il jack audio da 3.5 mm.