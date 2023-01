Ufficiali le smart TV Itel L4365 e L3265 con sistema operativo a base Linux

Ascolta questo articolo

Itel, brand di Transsion Holdings, ha annunciato l’arrivo in India di una nuova coppia di tv smart all’interno della sua già avviata serie di modelli L, con una singolare scelta quanto a sistema operativo.

Le nuove smart TV Itel L, sostanziate nei modelli L4365 (16.599 rupie, circa 188 euro) e L3265 (8.999 rupie, circa 102 euro), hanno cornici ottimizzate bene. Quella in alto si vede appena, mentre sono molto ristrette quella laterali. Fa un po’ eccezione ma non troppo il mento, che però ospita il comparto audio, dal costruttore implementato attraverso speaker Dual Box da 24W con supporto al Dolby Atmos e la capacità di sfoderare diversi effetti sonori multi-scenario.

Le porte previste sul retro includono due USB, tre HDMI, una RJ45 (comunque prevista la connettività Wi-Fi), una porta ottica e un ingresso AV. La visualizzazione dei contenuti, elemento principale di questa categoria di prodotti, punta forte su schermi rispettivamente da 43 pollici e 32 pollici, ambedue con un refresh rate (frequenza di aggiornamento) di 60 Hz.

Il modello L4365 garantisce una risoluzione FullHD, un contrasto pari a 1200:1 e un tempo di risposta di 8 ms mentre, d’altro canto, la versione L3265 ripiega su una risoluzione HD Ready e su 8,5 ms come tempo di risposta, anche se il rapporto di contrasto sale a 3000:1. In tema elaborativo, le smart TV Itel L4365 e L3265 montano un chipset con quattro core, in grado di spingersi sino a 1,8 GHz di frequenza di clock, messo in tandem con una scheda grafica Mali G31MP2. Ambedue i modelli condividono anche le dotazioni di memoria, con 512 MB per la RAM e 4 GB per lo storage.

Come sistema operativo, le smart TV Itel L4365 e L3265 impiegano il poco noto Coolita, basato su Linux, con diversi streaming preinstallati (SonyLiv, Prime Video, Zee5, YouTube, etc). Il controllo avviene mediante un telecomando intelligente.