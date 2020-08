Ufficiali le nuove cuffie da gaming Turtle Stealth 600 e 700 di 2a generazione

La californiana Turtle Beach, particolarmente focalizzata nell’accessoristica da gaming, in vista del prossimo autunno, quando esordiranno le nuove consolle next-gen e diversi giochi tripla A, ha annunciato la seconda generazione delle cuffie senza fili Stealth 700 e Stealth 600, che portano i primi modelli, con qualche anno sulle spalle, verso un più alto livello in termini di design e qualità sonora.

Le cuffie Stealth 700 hanno, ora, un più grande microfono “flip-to-mute” (sollevabile per essere silenziato) che, oltre a carpire meglio la voce del gamer, quando non in uso si cela agilmente nel fianco del padiglione: quest’ultimo, con rivestimenti “Aerofit” sia in gel raffreddante che in comodo memory foam, contiene ora driver da 50 mm decisamente potenziati, per assicurare una più ampia copertura delle frequenze. Mediante il Bluetooth e la nuova app “Turtle Beach Audio hub”, oltre che aggiornare il firmware delle cuffie, è possibile rimappare il pulsante fisico presente, variare il volume di comandi vocali e toni, attivare la funzione Superhuman Hearing per ascoltare anche i dettagli più sussurrati e non farsi cogliere di sorpresa, ricorrere alla funzione Dynamic Chat Boost per pompare l’audio delle chat in-game con gli altri membri del team, o gestire la riduzione del rumore.

Dotate di un’autonomia portata a superare le 20 ore di uso, le cuffie Stealth 700 di Turtle Beach, al pari delle quasi gemelle Stealth 600, si connettono via dongle USB alle consolle PS4 e PS5 e, premuto un semplice pulsante, via wireless Xbox alle consolle Microsoft Xbox One e Xbox Series X.

Pur condividendo molte specifiche con le cuffie precedenti, tra cui il Superhuman Hearing, i driver da 50 mm per un suono più avvolgente, il microfono “flip-to-mute” ingrandito ma sempre ad alta sensibilità, le cuffie Stealth 600 si contraddistinguono per un archetto rinforzato in metallo, volto a migliorare la vestibilità e la durata delle stesse, e per i nuovi rivestimenti dei padiglioni, più “glass-friendly” a favore dei gamers che indossano anche gli occhiali.

In termini di disponibilità, le cuffie Turtle Stealth 700, in livrea nera, arriveranno in commercio dal 20 Settembre, a 149.99 euro, sia per PS4/5, che per Xbox One/Series X: le più economiche Stealth 600, prezzate a 99.99 euro, sono disponibili dal 16 Agosto nella variante nera o bianca per PS4/5, mentre arriveranno il 20 Settembre, nelle medesime colorazioni, in quella per le consolle Microsoft.