Ufficiali le cuffie Lenovo Legion (anche con ricarica wireless) per il gaming

La comodità della tecnologia della ricarica wireless da qualche tempo ha beneficiato anche il settore del gaming, come dimostrato dall’arrivo sul mercato delle cuffie Cloud Flight S di HyperX (Kingston), dotate di wireless Qi charging, tra non molto sfidate dalla cinese Lenovo, tramite le Legion H600.

Durante l’edizione virtuale del CES 2021, il marchio cinese ha presentato diversi accessori in tema di supporto al gaming, all’interno della divisione Legion: tra questi, uno dei più economici (49.99 dollari) si è rivelato essere l’headset “Lenovo Legion H200” con archetto regolabile, padiglioni ruotabili rivestiti in tessuto traspirante e imbottiti con memory foam. Il paio di cuffie in questione dispone di un microfono a condensatore, con silenziabilità mediante scorrimento (flip-to-mute) e cancellazione del rumore: la qualità sonora, invece, è affidata a driver da 50 mm, con classica e ampia copertura delle frequenze sino a 20 KHz (da 20 Hz).

Sempre con gli stessi driver e microfono, ed ancora una volta ad Aprile, arriveranno in commercio (a 99.99 dollari) anche le vere protagoniste dell’assortimento, le cuffie ibride Lenovo Legion H600, capaci di connettersi alla sorgente audio sia mediante un cavo con jack da 3.5 mm, che grazie a un dongle USB Wi-Fi (a 2.4 GHz), in grado di offrire una bassa latenza (entro i 35 ms) sino a 12 metri, senza impattare troppo sull’autonomia (fino a 20 ore, col volume al 50%). La ricarica, in questo modello, avviene mediante un’apposita S600 Gaming Station.

La Lenovo S600 Gaming Station, venduta a parte (per 89.99 dollari), carica le cuffie Lenovo Legion H600 a contatto, mediante pin magnetici, una volta che queste ultime vi sono appese e, in più, offre molto altro alla postazione del gamer.

La base, di forma circolare simile a un piattino, nasconde una superficie di ricarica wireless Qi (supportata da un’apposita bobina), sulla quale si può caricare, a 10W, mouse e smartphone, mentre lungo il suo perimetro si trovano due porte USB Type-A, in ragione delle quali il computer collegato guadagna una USB aggiuntiva, con funzione di trasferimento dati ma anche di ricarica, per i device sprovvisti di wireless charging.