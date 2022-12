Ufficiali la smarband HONOR Band 7 e la bilancia smart HONOR Smart Body Fat Scale 3

Ascolta questo articolo

Il ricco evento hardware targato HONOR ha permesso di apprezzare, oltre a uno smartphone top di gamma e a un tablet, anche due dispositivi dedicati al benessere personale, tra cui una nuova smartband e una bilancia intelligente.

Impermeabile sino a 5 atmosfere, HONOR Band 7 ha uno chassis in fibre polimeriche rinforzate che misura 44,35 × 26 mm, spesso 9,99 mm, per 16 grammi, nei colori rosa, nero magico mezzanotte e blu cedro. Entro una cornice ultra sottile, ha un display rettangolare, protetto da un vetro 2.5D, da 1,47 pollici con una densità di pixel per pollice pari a 282 PPI: è possibile personalizzare lo schermo con circa 8.000 quadranti (anche con aggiornamento delle fasi lunari), usare le proprie foto da smartphone, e non manca una nuova watch face per lo l’always on con cui controllare in ogni momento l’ora. Di lato, si trova un tasto fisico mentre i cinturini, in silicone, sono presenti in varie colorazioni.

In tema di fitness, grazie ad accelerometro e giroscopio, copre 96 modalità sportive mentre i sensori permettono di attenzionare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (TruSeen 4.0). Ci sono poi l’analisi scientifica del sonno via TruSleep 2.0 (per individuare i sei disturbi più frequenti), e l’analisi dello stress via TruRelax con annessi esercizi di respirazione per ridurre lo stress. Secondo la scheda tecnica presentata, grazie al TruSport, il wearable valuta scientificamente le performance, e fornisce consigli personalizzati di allenamento dopo aver registrato e analizzato i dati personali, in modo che si possa migliorare nella capacità dei propri allenamenti.

Beneficiato con funzionalità di pagamento via NFC, collegato in Bluetooth 5.0 LE con lo smartphone permette di fare da otturatore remoto per scattare foto e girare video, ma consente anche di cambiarvi la traccia audio. La batteria dell’HONOR Band 7 offre sino a 2 settimane di autonomia: con l’uso intensivo, si scende a 10 giorni ma, grazie alla ricarica rapida (magnetica), con 5 minuti di rabbocco al volo si ottiene la copertura di 2 giorni. La vendita al dettaglio partirà dal 6 Gennaio per 249 yuan (quasi 34 euro), ma è già pre-ordinabile a meno, ovvero a 199 yuan (circa 13 euro).

La bilancia smart HONOR Smart Body Fat Scale 3, previsto in vendita a 129 yuan (17 euro circa), ha 24 indicatori multidimensionali per il corpo umano, necessitando di appena 4.5 secondi per visualizzare la percentuale di grasso corporeo: supporta la doppia connessione Bluetooth e il Wi-Fi.