Ufficiali gli auricolari senza fili Teufel Airy Sports TWS per i fanatici dello sport

Da qualche tempo sbarcato ufficialmente in Italia, il brand berlinese Teufel, rinomato per i suoi prodotti dedicati alla riproduzione audio premium, ha da poco presentato, come noto, uno speaker piuttosto attento anche al look: a tale prodotto si è appena aggiunta una degna alternativa di tipo indossabile, calibrata per chi è sempre in movimento anche nei mesi “bui”, rappresentata dagli sportiveggianti auricolari senza fili Airy Sports TWS, già in vendita sullo store ufficiale italiano, al prezzo di 149.99 euro.

I Teufel Airy Sports TWS sono leggeri (16 grammi cadauno) auricolari in-ear con gommini siliconici in 3 classiche misure (media, piccola, grande) per adattarsi a tutte le orecchie garantendo un isolamento passivo dai rumori e una comodità di calzata: a evitare che le due unità cadano o vadano perse durante le sessioni di allenamento più concitate concorrono invece i ganci flessibili, arcuati per ancorarsi bene al padiglione auricolare, sempre in silicone. L’esterno delle due unità, certificate IPX3 come capaci di resistere a sudore e improvvisi acquazzoni, reca il logo Teufel che, però, non è fine a se stesso e cioè puramente decorativo.

Lo stesso, infatti, è un rimando che nasconde, sottostante, un recettore del tocco atto a implementare i comandi touch, con i quali è possibile gestire il volume, la musica, le telefonate (accettare o rifiutare), e financo chiamare in causa gli assistenti vocali (Siri o Assistant) dei telefoni di riferimento cui il prodotto viene associato mediante Bluetooth 5.0 (con tanto di supporto al codec aptX e AAC).

La qualità sonora, negli auricolari Teufel Airy Sports TWS, è garantita dai driver HD lineari da 8 mm che promettono suoni dettagliati e quindi precisi, ma anche di supportare gli allenamenti pompando alla grande i bassi, necessari a tenere il ritmo e a migliorare le performance. Sul versante delle telefonate, invece, giunge in aiuto, sui due microfoni (uno per unità), Qualcomm, con la tecnologia cVc (clear voice capture), che promette di captare in modo distinto la voce, senza trasmettere anche i rumori di fondo, nel corso di una telefonata.

Capitolo autonomia: gli auricolari Teufel Airy Sports TWS, a carica completa in 2 ore, maturano un’autonomia di 7 ore di riproduzione anche ad alto volume: beneficiando della custodia, con 3 LED di stato e a carica via Type-C, si arriva a ottenere più di tre ricariche, per un totale di 31 ore complessive d’autonomia: non manca, infine, la carica rapida, che in appena 20 minuti restituisce 1.5 ore d’uso.