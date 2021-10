Teufel Boomster 2021: presentato il nuovo speaker modaiolo con BT 5.0 e sound Dynamore

C’è stato un periodo, tra gli anni ’70 e ’90, in cui non era raro notare i più giovani andarsene in giro con una grossa radiolona Boombox, con manico, sulla spalla, tenendo il volume a palla, senza preoccuparsi troppo dell’autonomia (e degli altrui timpani). Rievocando quell’epoca, il brand berlinese Teufel, da qualche tempo ufficialmente presente in Italia, ha presentato la terza generazione del celebre speaker Boomster.

Teufel Boomster 2021 misura 370 x 180 x 148 mm e pesa 3.75 kg: il suo corpo esibisce, in alto, un maniglione ergonomico in alluminio e, nei pressi, un pannellino di controllo, gommato in ottica anti-urto e impermeabilità (l’intero device è certificato IPX5), da cui, nel caso non si voglia usare il telecomando in dotazione, si può accendere-spegnere il device o il Bluetooth, avviare o mettere in pausa la musica, gestirne il volume, richiamare le tre stazioni radio (digitale DAB+, o analogica RM beneficiata dall’antenna telescopica sul retro) preimpostate, o regolare i bassi (da -6 a + 6 dB).

Frontalmente, è presente una griglia ancora in alluminio, dietro la quale alcune informazioni sono comunicate da un display a LED rossi, che indica ad esempio il livello d’energia residuo della batteria, il volume dei bassi, o la sorgente audio attualmente attiva: l’interno, in plastica, ospita ben 7 driver (un subwoofer frontale da 110 mm, due radiatori passivi per i bassi sul retro, un paio di mid-woofer da 65 mm, e altrettanti tweeter da 20 mm) che, presieduti da un amplificatore di classe D, producono una risposta in frequenza tra 44 Hz e 20 kHz e una potenza di 42W.

Non mancano, poi, la tecnologia proprietaria Dynamore, per un più esteso palcoscenico sonoro, e il Bluetooth 5.0 che supporta in wireless a corto raggio la qualità degna di un CD grazie al codec aptX: proprio grazie al Bluetooth, è possibile sfruttare il multi-point per connetterlo a due smartphone in contemporanea, sì da poter alternare i deejay che trasmettono (i cui relativi smartphone, sollecitati da ciò, potranno caricarsi dalla porta USB Type-A con carica a 5 V, 2 A posta sul retro dello speaker), o per associare due Boomster tra loro, sì da delegare a ciascuno uno dei canali (destra, sinistro) di un assetto stereofonico.

A esser responsabile del suo peso è, grosso modo, la batteria che, nello speaker Teufel Boomster 2021 arriva a 7.500 mAh, bastevole a circa 17 ore di riproduzione audio e, come succitato, in grado di fungere alla bisogna anche da powerbank. Cadenzato anche in Kevin Colt Edition, il nuovo speaker per party Boombox 2021 è in vendita sullo store ufficiale localizzato in italiano, nelle nuance White e Black, sempre a 369.99 euro.