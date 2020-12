Teufel porta in Italia tre nuovi device high-end dedicati all’audio

Teufel, brand berlinese con una quarantennale esperienza nell’audio, ha annunciato lo sbarco diretto nel mercato italiano, senza intermediari, tramite lo store ufficiale TeufelAudio.it, che propone – con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo – tre nuovi prodotti, tra cui le cuffie Supreme On, gli auricolari Airy Sports, e lo speaker Motiv Go.

Disponibili in 6 colorazioni diverse, le cuffie Supreme On (149.99 euro) fermano il peso a 165 grammi, ospitando nei padiglioni driver HD lineari da 40 mm presidiati da magneti al neodimio, e messi a dialogare con una bobina mobile in alluminio ramato: la presenza del Bluetooth 5.0 (con supporto ai codec AAC e aptX) permette di ottenere una connessione a lunga gittata e stabile con la sorgente audio, facendo da ponte tecnico all’implementazione di alcune tecnologie di condivisione, come la modalità Party, che consente di riprodurre una dopo l’altra le due sorgenti connesse in wireless, o la modalità Share, che permette a due cuffie simili di connettersi alla stessa fonte (che sia una smart tv, un pc, un tablet o uno smartphone).

Autonome per più di 30 ore, grazie alla batterie agli ioni di litio, le cuffie Supreme on di Teufel implementano anche la tecnologia CvC by Qualcomm, per cancellare rumori ed eco durante le telefonate, ipso facto rese più nitide.

Di base molto autonomi grazie alle funzioni di pausa smart automatica quando non indossati, gli auricolari Airy Sports (119.99 euro) si dimostrano adatti all’uso sportivo, dove è richiesta la resistenza ad acqua e sudore (certificazione IPX7) e una grande autonomia, che mediante la custodia associata può toccare le 25 ore totali. Ognuna delle due unità di emissione alloggia speaker lineari HD, in questo caso da 12 mm, sempre affiancati da una bobina mobile in alluminio: ovviamente dotati dell’ultima connettività Bluetooth, mediante l’app Teufel Headphones beneficiano dell’equalizzazione, per customizzare al meglio il suono, e delle già viste funzionalità Party mode e Share mode (sì da potersi allenare in coppia ascoltando la stessa musica).

Infine, lo speaker Motiv Go (249.99 euro), realizzato con un telaio in alluminio anche per contenere le vibrazioni, oltre alla batteria idonea a garantire 16 ore di autonomia, ed al microfono utile per le chiamate in vivavoce, offre riparo a driver full-range che, dal ricorso a membrane passive, ottengono un boost nei bassi, per un output sonoro più esteso rispetto ai limiti fisici del device, grazie alla tecnologia proprietaria Dynamore, mentre all’amplificatore di classe D spetta il compito di garantire un corretto bilanciamento tra potenza sonora ed efficienza energetica.