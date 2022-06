Ufficiale lo Xiaomi TV Box 4S Max con tanta potenza, memoria e HDMI 2.1

Ascolta questo articolo

Era il lontano 2018, quando Xiaomi lanciò la quarta generazione del suo noto set-top-box multimediale smart noto come Mi TV Box 4. Da allora il progresso tecnologico è avanzato, richiedendo al brand cinese di adeguare il prodotto, come appunto fatto – nel mercato interno – col nuovo, ma sempre molto accessibile, Xiaomi TV Box 4S Max.

Adatto a smartizzare le TV che non lo siano già per natura, lo Xiaomi TV Box 4S Max conserva le linee pulite, eleganti e minimali delle precedenti iterazioni, mantenendosi basso qualora lo si volesse collocare sotto i piedini di una TV. Nonostante le dimensioni, il nuovo arrivato non si fa mancare una porta USB Type-A 3.0 con OTG, magari per connettervi un hard disk o una pennetta con dei contenuti, che comunque possono anche essere inviati dal proprio telefono, mediante il wireless casting. La porta HDMI 2.1 invece si occupa (con flussi sino al 4K@60 fps) della connessione all’apparecchio televisivo.

A garantire la decodifica dell’8K, ma anche il supporto all’alta gamma dinamica via HDR10, e il supporto agli effetti audio DTS e Dolby Audio, è un parterre elaborativo di tutto rispetto, guidato da un processore quadcore (1,5 GHz) con architettura a 64 bit e costruzione con litografia a 12 nanometri, l’Amlogic S905X3, abbinato a una scheda grafica ARM Mali-G31 MP2. Sempre nel comparto in questione, viene annoverata la presenza dell’Amlogic Video Engine 10 (che si occupa appunto del decoding in 8K) e di un robusto (per la categoria) quantitativo di memorie, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (eMMC).

Manca il supporto al codec AV1, ma non le connettività senza fili, in veste di Wi-Fi ac dual band e Bluetooth: il sistema operativo è il MIUI for TV, basato su Android 11, con il controllo del dispositivo possibile sia via app Mijia, che tramite il telecomando Bluetooth (comodo per non dover puntare con precisione il box come con quelli a infrarossi), o via comandi vocali (dati al telecomando) destinati all’assistente XiaoAI. Attualmente, è possibile comprare il nuovo Xiaomi TV Box 4S Max, evoluzione del modello del 2020, al prezzo di circa 70 euro (ovvero di 499 yuan).

Non è chiaro se lo Xiaomi TV Box 4S Max arriverà, e quando, in Occidente. In quel caso, il device potrebbe adottare Android TV, il supporto a Google Assistant e implementare il codec AV1.