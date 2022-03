Ufficiale lo speaker smart portable Sonos Roam SL (senza comandi vocali)

Dopo la presentazione della seconda generazione della lampada speaker Symfonisk in coppia con Ikea, Sonos ha ufficializzato un nuovo prodotto, sempre nella tipologia speaker, ma decisamente più tradizionale nel form factor, rappresentato dal Sonos Roam SL.

Sonos Roam RL, versione leggermente downgraded del modello targato Marzo 2021, rispetto al predecessore adotta l’escamotage del rinunciare al microfono, e quindi al ricorso verso gli assistenti vocali, per tagliare il prezzo d’esordio sul mercato, fissato per il 15 Marzo dopo i pre-ordini partiti oggi, portandolo a 179 euro. Di base, il prodotto ha una forma tubolare (168 x 62 x 60 mm, per 0.43 grammi) quando tenuto in verticale (può anche essere adagiato in orizzontale in caso di superfici irregolari): dall’alto, si evince il suo taglio triangolare, con un tettuccio che annovera i pulsanti di controllo a pressione.

Non manca l’impermeabilità IP67 contro polvere e schizzi d’acqua, il poter resistere a 1 metro in immersione per mezzora, e il mantenersi operativo purché rimanga tra i 5 e i 35°.

Dotato di un processore quadcore (a 1.4 GHz) con 1 GB di RAM, sui 4 GB di storage, attraverso la USB Type-C, riceve i file musicali dell’utente, anche se è possibile indirizzargli le proprie preferenze musicali in casa via wireless e fuori in Bluetooth, con la facoltà di avvalersi per lo scopo anche del supporto all’AirPlay 2. L’audio viene erogato da un tweeter e un mid-woofer ellittico esaltati da due amplificatori di classe H, e può beneficiare sia dell’equalizzazione regolabile che della calibrazione ambientale via TruePlay, e della capacità di operare in tandem con altri Sonos Roam o Roam SL per un audio stereo o multi-stanza.

Grazie alla batteria da 18 Wh, a carica completa a 15W via cavo (sebbene il device sia caricabile anche in wireless mediante un pad da comprare a parte), il Sonos Roam SL offre 10 ore di autonomia, incrementabili con la modalità di risparmio energetico, che lo spegne quando non viene adoperato: sotto regime di sleep mode (modalità sospensione, alias stand-by), invece, l’autonomia arriva sino a 10 giorni.