Ufficiale la Xiaomi MI TV Q2 con QLED, 4K e Android TV

Il ricchissimo evento di Xiaomi “Make Moments Mega” continua a riservare novità, col brand cinese che, presentata la Smart Band 7 Pro, gli auricolari Redmi Buds 4 e 4 Pro, come pure il tablet Redmi Pad e i cameraphone Xiaomi Mi 12T e Mi 12T Pro, si è concesso anche il disvelamento della nuova Xiaomi TV Q2.

Di base. Si tratta di un TV intelligente molto curato nel design, senza cornici (difficili da vedere), conferito allo chassis metallico che, solo in basso, propone un leggero mento, per la sezione audio che gode delle ottimizzazioni per il Dolby Atmos. Sul retro. In un hub inserito lateralmente nella piccola gobba posteriore è possibile notare diverse porte, tra cui una USB, tre HDMI, un jack audio per le cuffie, e una Ethernet LAN (ovviamente, sono comunque supportati il Bluetooth e il Wi-Fi).

Di base, la Xiaomi TV Q2 adotta la tecnologia QLED beneficiata dal Quantum Dot al servizio della resa di colori più vividi, espressi in una gamma di 1.07 miliardi di nuance, ed è capace di coprire il 93.2% sul color gamut DCI-P3.

La risoluzione è in UltraHD 4K e, per assicurare la miglior visione possibile in ogni stanza, in ogni momento, viene implementato via sensore crepuscolare, il protocollo Dolby Vision IQ. Rispetto al passato, il prodotto è animato da Google TV e non da Android TV mentre, per quel che concerne i comandi, è possibile ricorrere innanzitutto al telecomando, comprensivo di pad direzionale, di pulsante per l’audio, di rimandi per YouTube, Netflix, per l’elenco delle App e, ovviamente, per dettare i comandi vocali ad Assistant. Sotto questo punto di vista, la Xiaomi MI TV Q2 integra i fair field Google Assistant, che permette di utilizzare il concierge virtuale di Google in modalità hand free, a mani libere, senza premere alcun tasto o far ricorso al telecomando fisico, grazie ai microfoni a campo lungo del TV.

In termini di disponibilità, sarà possibile acquistare la MI TV Q2 di Xiaomi dal prossimo 17 Ottobre, al prezzo di 599,90 euro per il modello da 50 pollici, che saliranno a 699,90 per quello da 55 pollici e a 899,90 euro per quello da 65 pollici con una promo destinata ai primi acquirenti (early birds) che consentirà di pagare i modelli succitati rispettivamente a 549,90. 649,90 e 799,90 euro.