Ufficiale la workstation ProArt Station PD5 di Asus: specifiche

Ascolta questo articolo

Il brand taiwanese Asus ha annunciato una nuova workstation, la ProArt Station PD5 (PD500TE), indicata per i creators e per coloro che necessitano di altre prestazioni, di una certa stabilità, per carichi di lavoro pesanti come la modellazione 3D, il rendering e la post-produione grafica.

Animato da Windows 11 la workstation ProArt Station PD5 (PD500TE) è mossa dal chipset Core i9-13900 della 13a generazione di Intel, con GPU che arrivano alla NVIDIA RTX A4000 che ha 16 GB di memoria dedicata: secondo l’azienda è in preparazione anche un modello con le NVIDIA GeForce RTX serie 40, GPU di livello laptop. La RAM, di tipo DDR4 a 3200 MHz, arriva sino a 128 GB, mentre lo storage SSD è da 1 TB con la veloce interfaccia PCIe 4.0.

Il sistema di smaltimento del calore punta su un particolare design termico che, unito a una ventola ad alte prestazioni sulla CPU, permette di abbassare le temperature, rispettivamente, di 4 e 5 gradi su CPU e GPU, all’insegna di un funzionamento discretamente silenzioso che non sale di sopra di 40 decibel di rumorosità.

Il software ProArt Creator Hub 2.0 è una dashboard che permette di ottimizzare il flusso di lavoro, di personalizzare le impostazioni e di controllare lo stato del sistema, ma non solo. Si può anche calibrare il colore, passare da una modalità all’altra e customizzare (quanto a effetti di luce e colori) le due strisce luminose frontali a LED ASUS Lumiwiz, in modo che rendicontino dell’avanzamento di un processo di rendering, o del carico di lavoro su CPU e GPU. Il terminale ha anche una protezione per il tasto di accensione contro spegnimenti accidentali e un sistema che aggiorna sull’avanzamento del rendering mediante notifiche email.

Al momento Asus non ha chiarito i termini di distribuzione della workstation ProArt Station PD500 TE ma, a titolo di paragone, il modello antecedente PD500TC con i9-11900 di Intel, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e 32 GB di RAM costa 2.350 euro.