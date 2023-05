Ufficiale la nuova serie di smart TV Kodak SE

Kodak è un glorioso marchio della fotografia che, però, in alcuni mercati minori è attivo anche con altri prodotti, che mettono sempre in primo piano la cura del brand per i colori e l’immagine. Uno di questi casi è il varo di smart tv, come appena accaduto in India dove l’azienda licenziataria Super Plastronics Pvt Ltd ha annunciato nuove tv intelligenti per un intrattenimento “sano” a prezzi accessibili.

Secondo quanto riporta uno dei più importanti quotidiani locali, il Times of India, la nuova serie di smart tv Kodak è la Kodak SE dove SE sta per Special Edition. Si tratta nello specifico di apparecchi televisivi che quando a design vantano cornici molto contenute, dalle diverse diagonali. Il modello iniziale del nuovo schieramento è da 24 pollici e ha una risoluzione HD Ready: lato audio, in questo caso sono presenti altoparlanti da 20 W.

Il modello intermedio è da 32 pollici, ma ha sempre una risoluzione HD Ready: in questo caso l’audio punta su speaker da 30 W. In coda troviamo un modello da 40 pollici con una risoluzione che sale almeno al Full HD.

In questo caso la sezione audio non fa però un salto di qualità e rimane, come nel taglio precedente, affidata a speaker da 30 W. Il chipset in dotazione – non precisato sebbene probabilmente MediaTek – viene appoggiato da 512 GB di memoria RAM, mentre quella per l’archiviazione arriva a 4 GB ed è sufficiente a ospitare il firmware che propone diversi servizi di streaming pre-installati, come YouTube, Zee5, SonyLive, Prime Video.

Sul piano delle connettività, la serie di smart TV Kodak SE da 24, 32 e 40 pollici annovera opzioni come l’USB, l’HDMI, e il supporto allo standard Miracast, oltre al Wi-Fi. Il prezzo della nuova linea di televisioni intelligente marchiate Kodak parte da 6.499 rupie (incredibilmente solo 72 euro). Per l’occasione, il brand in questione ha annunciato anche diverse promozioni sull’intero suo listino di smart TV in occasione dell’evento commerciale “Amazon Great Summer Sale” (i locali saldi estivi) che principierà dal prossimo 4 Maggio.